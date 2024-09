López Miras, tras el acuerdo alcanzado por Feijóo y los 'barones' del PP: "Somos un bloque compacto y sin fisuras"

El presidente del PP de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha asegurado que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular son hoy "un bloque compacto y sin fisuras en la defensa de los principios de solidaridad e igualdad que dan lugar a una España de ciudadanos libres e iguales" tras el pacto que han suscrito este viernes los 'barones' territoriales del PP con el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo. López Miras ha hecho estas declaraciones tras la reunión que han mantenido los 'barones' con Núñez Feijóo en la que han pactado un documento con una serie de reivindicaciones como "parar" el llamado cupo catalán pactado entre el PSOE y ERC, una inyección económica de 18.000 millones de los fondos next generation y negociación de la financiación en foros multilaterales, renunciando a caer en la "bilateralidad tramposa" y las "subastas" del Gobierno de Pedro Sánchez. López Miras ha valorado que se trata de una reunión en la que los asistentes han demostrado su "sentido de Estado" y ha remarcado que es un encuentro, por otro lado, que "hubiera sido imposible que celebrase el Partido Socialista". "Hoy hemos demostrado nuestra capacidad para dialogar y para buscar espacios comunes que permitan proteger y mantener los principios de solidaridad y de igualdad en los que debe basarse nuestro sistema de financiación autonómica", ha apostillado. En este sentido, ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez "pretende" que esos principios se "rompan", lo que "condena a que haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda y también territorios de primera y territorios de segunda". Asimismo, ha advertido que esto haría que los servicios básicos esenciales, sanidad, educación y política social, "también sean de primera y de segunda". MURCIA, "LA COMUNIDAD PEOR FINANCIADA" "Todos saben que la Región de Murcia es la comunidad autónoma peor financiada", según López Miras, quien ha subrayado que "esto es algo objetivo" porque "recibimos cada año 650 millones de euros menos de lo que nos correspondería si nos igualáramos a la media del resto de ciudadanos españoles y al resto de territorios". Ha advertido que en la Región "conocemos bien lo que es contar con menos recursos de los necesarios y el esfuerzo que nos supone como gobierno mantener la calidad de unos servicios a los que todo ciudadano tiene derecho". "Y precisamente porque somos la comunidad peor financiada, aún nos rebelan más los privilegios que Sánchez ha pactado y concedido a los independentistas", ha aseverado. Se trata, a su juicio, de "un agravio que es casi un insulto cuando ese favoritismo, además, se va a pagar con los impuestos de los españoles, incluidos los de todos los murcianos". "Es algo que no podemos permitir y que, pueden estar muy seguros, no vamos a tolerar", tal y como ha apostillado el presidente del PP de la Región. "SÁNCHEZ ES REHÉN DEL PACTO CON LOS INDEPENDENTISTAS" A este respecto, López Miras ha advertido que "es difícil de creer" el "cuento de que hay más dinero para todos, sobre todo cuando viene de alguien que sistemáticamente ha hecho del engaño su forma de hacer política". "Sánchez es rehén de un pacto que ya ha cerrado con los independentistas", según López Miras, quien ha señalado que el "privilegio" que les ha concedido con la financiación singular "está escrito, y si lo rompe, se acaba su presidencia". "Y ese pacto no es compatible con un sistema de financiación autonómica justo y solidario, que es lo que desde el resto de España estamos reivindicando", ha remarcado. En materia de financiación autonómica, López Miras ha considerado que "hay que hablar con todos, con transparencia, con claridad y con una visión global y común de España". "Nosotros sí creemos en ese proyecto común", según el presidente del PP de la Región. A su parecer, el acuerdo alcanzado este viernes por Núñez Feijóo con los 'barones' del PP es un "paso hacia adelante" y una "demostración de responsabilidad" que "es lo que debería haber hecho hace mucho tiempo el presidente del Gobierno". Sin embargo, ha lamentado que "Sánchez prefiere dividir y crispar, porque mientras lo hace van pasando los días y las semanas sin gobernar, sin tomar una sola medida en beneficio de todos los españoles, si ella no supone un mercadeo para permanecer un día más en La Moncloa". Ha reprochado que Sánchez "no gobierna España" sino que "sobrevive con la respiración asistida del independentismo". López Miras ha señalado que el actual sistema de financiación "es insuficiente, injusto, arbitrario y poco transparente". Por ello, ha sostenido que "urge reformarlo" pero ha considerado que "debe debatirse y aprobarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en la Conferencia de Presidentes". En concreto, ha pedido que se reforme el sistema "dando la cara ante todos; sin poder mentir a unos sobre lo que ha dicho a otros; sin prometer soluciones irrealizables; sin salidas de tono o insultos como los que esta semana hemos tenido que escuchar; o sin ocurrencias absurdas para justificar una subida de impuestos que conducirá a muchos españoles a una situación más que insostenible". "Vamos a defender los derechos de todos los españoles, también por supuesto, prioritariamente de los que viven en la Región de Murcia, con todos los instrumentos legales a nuestro alcance", según López Miras, quien ha advertido que "si algo es inconstitucional y rompe los principios de unidad, igualdad y solidaridad", lo denunciará como ha hecho con la Ley de Amnistía, "que permite delitos como la malversación en función de dónde vivas o a quién votes". Así, ha recriminado que "la reforma del sistema fiscal en Cataluña es inconstitucional" y ha asegurado que "vamos a pelear para que no se implante". "Exigimos, pues, un nuevo sistema de financiación autonómica común, hablado y negociado con todos", según López Miras, quien ha estimado que Sánchez "debe abandonar de una vez por todas la demagogia y ponerse a trabajar de verdad para asegurar una financiación acorde con las necesidades de los ciudadanos". En este sentido, ha recordado que Sánchez "ha tenido seis años para haber avanzado en la reforma de un sistema caduco insuficiente, pero no ha hecho absolutamente nada". "Así que ya es hora de que empiece a dar respuesta no solo a los requerimientos de los independentistas, sino a los del resto de ciudadanos de este país", ha apostillado. RECLAMA UN "PROYECTO COMÚN" A su juicio, "autonomía y colaboración son posibles en un proyecto común, en un interés que está muy por encima de la supervivencia política". "A eso se llama gobernar y se llama poner como objetivo España", según López Miras, quien ha lamentado que "no es lo que vemos en el gobierno de Pedro Sánchez, pero sí es lo que exigimos porque no es una quimera". Al contrario, ha defendido que "es algo perfectamente realizable si se quiere, si se tiene voluntad y si se tiene un compromiso con los españoles por encima del interés particular y partidista". "Hoy lo demuestra el presidente Alberto Núñez Feijóo y, junto a él, todos los presidentes autonómicos que nos hemos reunido hoy en Madrid", ha remarcado. "La sociedad nos exige llegar a acuerdos; y el primero de ellos debe ser el que garantice la mejor educación, la mejor sanidad y las mejores prestaciones sociales para todos los españoles por igual, sin distinciones ni injusticias", ha subrayado. "Hoy, 12 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas salimos más unidas, más fuertes, más convencidas de que es posible lograrlo", según López Miras, quien ha afirmado que "nosotras estamos dispuestas a hacerlo". "¿Lo está el Gobierno de Pedro Sánchez?", se ha planteado López Miras, quien ha pedido que les digan "día, sitio y hora, y ahí estaremos".

