Diputada del Común insta a "retomar" el diálogo sobre menores migrantes: "Hay que implicarse"

La Diputada del Común, Dolores Padrón, ha exigido este martes a las instituciones públicas "retomar la senda del diálogo" para resolver los problemas de acogida de los menores migrantes no acompañados por la saturación de la red de centros en las islas. "Hay que implicarse", ha apuntado a los periodistas a la salida de una reunión con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, en la que ha reivindicado sentarse "a la mesa" y buscar el "consenso". Padrón ha admitido que le "preocupa muchísimo" el estado de los menores migrantes, poniendo como ejemplo el centro colombófilo en el que se alojan en Santa Cruz de Tenerife, y entiende que es un asunto que "debe ocupar y preocupar a el Estado y a aquellos que componen los pactos por la inmigración". En esa línea ha dejado claro que "hay que cambiar las leyes que haya que cambiar" para garantizar que los menores africanos que llegan a las costas de las islas estén en las condiciones necesarias y se les garanticen sus derechos. En la reunión con el Gobierno también se ha hablado de la "necesidad ingente de modernizar los servicios públicos" puesto que la "crisis de credibilidad" que tienen las administraciones públicas tiene "mucho que ver" con la burocracia que impide la falta de respuesta en tiempo y forma a los ciudadanos, especialmente en el campo de la dependencia y la discapacidad. "En la dependencia las quejas se han estabilizado, pero son muchísimas, o sea, no han crecido. No es una buena noticia porque, aunque lo parezca, hay muchísimas quejas que están ahí y con discapacidad sí que han aumentado pues casi en un 13%", ha comentado. Por ello ha emplazado al Ejecutivo a futuras reuniones dado que hay ciudadanos que "tienen recursos a los que no pueden optar" porque no tienen hechas las valoraciones, al tiempo que ha advertido de la cierta obsolescencia de las "estructuras" de la administración pública que presentan "problemas" para responder en la "era de la tecnología y de la inmediatez". "La administración no puede convertirse en un parapeto, sino tiene que empezar a cambiar para poder ser más ágil ante aquello que el ciudadano demanda", ha subrayado. Padrón ha pedido también que haya más coordinación entre Visocan y el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) ante los problemas que hay en las islas para acceder a una vivienda, "lo que más preocupa en este momento a la ciudadanía canaria".

