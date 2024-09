Alcalde de León no ve otro candidato que pueda "hacer sombra" a Tudanca como líder del PSOE en CyL

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha afirmado este lunes que no hay otro candidato que pueda "hacer sombra" al actual secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, como líder de los socialistas en la Comunidad. Lo ha expresado al ser preguntado sobre la cuestión en el marco de la presentación del XX Curso para pianistas, directores y Joven Orquesta Leonesa de la Fundación Eutherpe en León. El regidor socialista ha declarado, sobre la unión en el seno de su formación a nivel regional, que "no existen diferencias con otras formaciones políticas" ya que "en los partidos, como entes vivos y de personas que son, pues hay afinidades, o no". "Ahora se va a abrir un proceso congresual en el que habrá renovaciones, o no, de los distintos cargos orgánicos que tiene el partido, tanto en el ámbito federal como en los ámbitos autonómicos o regionales, provinciales o locales", ha explicado Diez. El alcalde leonés ha manifestado que la decisión de volver a asumir "esta gran responsabilidad" recae exclusivamente en el propio Tudanca, ya que esta es "una decisión personal". "CONTINUIDAD" EN EL NUEVO CURSO POLÍTICO Sobre el nuevo curso político que ahora se inicia, José Antonio Diez ha desvelado que "la continuidad" del proyecto municipal será el principal eje de actuación de su Equipo de Gobierno. "Nada es especialmente diferente en nuestro proyecto de ciudad para León: esa ambición que vamos mostrando desde hace cinco años, de que la ciudad se puede transformar, cambiar y modernizar", ha defendido el primer edil. También ha señalado que desde que asumieron el gobierno municipal, la ciudad es "mucho más sostenible y mucho más adaptada a los tiempos que vivimos, con desarrollo y crecimiento económico, con potencialidad en la creación de empleo y, por supuesto, con una apuesta decidida por la cultura". "Hay una realidad evidente y es que León lleva cinco años de transformación y de cambio, hecho que afirman, según sus palabras, "tanto los ciudadanos como aquellos que nos visitan", ha defendido Diez.

