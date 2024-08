El PP apoya identificar a los usuarios de redes sociales y recuerda que lo propuso en el Congreso con el rechazo de PSOE

El diputado del PP Rafael Hernando, uno de los portavoces adjuntos del Grupo Popular en el Congreso, ha defendido este jueves la idea de acabar con el anonimato en las redes sociales y ha recordado que su partido ya lo ha pedido en más de una ocasión. Cita en concreto una iniciativa de 2017 para obligar a registrarse con una "identidad administrativa real", pero fue rechazada por el PSOE. Hernando sostiene que "el anonimato en redes es caldo de cultivo de numerosos delitos, de cuya responsabilidad las plataformas están además exentas". Así, ha indicado que en redes sociales se propagan "impunemente" delitos como extorsiones, estafas, pederastia, 'sexting', además de "calumnias, injurias y bulos". AÑOS PIDIENDO QUE SE EXIJA UNA IDENTIDAD ASMINISTRATIVA REAL "En varias ocasiones pedimos su fin. El PSOE se niega", se ha lamentado en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press. De hecho, fue el propio Hernando quien presentó en 2017 una iniciativa en el Congreso para frenar la comisión de ataques o directamente de delitos que, amparándose en la "impunidad del anonimato", cometen algunos usuarios de redes sociales. En concreto, planteaba que se fuerce a quien se abra una cuenta en estas plataformas a registrarse con su "identidad administrativa real". En similares términos se pronunció este miércoles el portavoz adjunto del PP en el Senado, Antonio Silván, que defendió apoyar medidas que sirvan para "paliar, minimizar e incluso suprimir" perfiles anónimos que difundan mensajes de odio, después de que el fiscal de Sala Coordinador contra los Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, se mostraba partidario de prohibir el acceso a redes sociales a quienes cometan delitos de odio "en los casos más graves". El senador afirmó que atajar comportamientos que esterilizan "un odio o un rechazo a través de cualquier medio" es una cuestión del "sentido común" de "todas las personas de bien". Además, censuró que este tipo de mensajes en redes sociales son "reprobables y deplorables". "El anonimato no puede servir en ningún caso para hacer declaraciones que con nombre y apellido no harías", según ha reflexionado", aclaró. EL PP DE MADRID, "HORRORIZADO" Por contra, desde el Partido Popular en la Comunidad de Madrid se han opuesto a controlar la identidad de los usuarios en redes sociales. El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, comparó la propuesta del fiscal con la censura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a WhatsApp y X. "Nos horroriza que Maduro censure WhatsApp o X. Pero oye, aquí somos más demócratas. Aquí prohibimos usar redes a quienes opinen como no nos guste", criticó en un mensaje publicado en redes sociales. En términos parecidos se expresó el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache. "Y crearán un comité de expertos que decida quiénes somos los malditos odiadores antirrevolucionarios a los que hay que callar. Por el bien de todos. ¡Viva San Pedro Mártir!", ironizó. También el presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, cuestionó la propuesta del fiscal amparada por la dirección nacional de los 'populares'. "¿Y qué es odio? ¿Llamar ñordos, traidores y colonos a los catalanes que también nos sentimos españoles es odio? ¿Decir que Sánchez miente es odio? ¿Ser de derechas es odio?", planteó.

