Clavijo ve "buena noticia" que Sánchez haga una gira por Mauritania, Gambia y Senegal

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha entendido que es una "buena noticia" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado que la próxima semana realizará una gira por Mauritania, Gambia y Senegal en plena crisis migratoria especialmente en la ruta que se dirige al archipiélago. Así lo ha dicho este lunes durante unas declaraciones a los medios de comunicación en La Palma tras firmar con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, el convenio para la puesta a disposición de la comunidad autónoma de la carretera entre Puerto Naos y Tazacorte, construida sobre lava caliente para restituir la movilidad tras la erupción volcánica de Cumbre Vieja. HABLAR CON LOS PAÍSES EMISORES "La inmigración es un fenómeno amplio --dijo--. No solo se trata de poder recibirlos de manera digna y de poder canalizarlos y distribuir esa solidaridad entre el territorio, sino que también en materia de inmigración el Estado es el competente y tiene que ir a los países emisores". Por lo tanto, el presidente canario entendió que es una "buena noticia" que Sánchez vaya a esos países emisores "a redoblar los compromisos". No obstante, Clavijo apuntó que "hasta ahora" no se ha producido ningún contacto con el Gobierno para que hubiera una reunión con Sánchez, que está pasando unos días de vacaciones en la isla de Lanzarote. "Por cortesía institucional, yo creo que lo razonable sería que pudiésemos despachar. Yo estoy a disposición. Me costaría creer y entender que se fuese de las vacaciones de Lanzarote y no pudiésemos tener esa media hora o esa hora para despachar esos asuntos", comentó. Pese a todo, el canario observó que será el gabinete de Sánchez y el propio presidente quien decida si quiere o no despachar asuntos "que nos parecen fundamentales e importantes, no solo para Canarias sino también para todo el Estado". UNA MODIFICACIÓN DE LA LEY "MÁS PRONTO QUE TARDE" Por otro lado, Clavijo se mostró convencido que "más pronto que tarde" tendrá que haber una modificación de la ley de extranjería si se quiere que Europa y España puedan dar una respuesta homogénea a un fenómeno que es "estructural" y que está para quedarse. "Nosotros --prosiguió-- hemos seguido trabajando todo este verano poniendo propuestas sobre la mesa y yo espero y deseo que a lo largo de los primeros días del mes de septiembre podamos tener un consenso respecto a la modificación porque, insisto, no es tener la mitad más uno para que salga, es una modificación que tiene que ser aceptada por todos porque las CCAA van a tener que colaborar". Para el presidente, tiene que ser un acuerdo de país. "No estamos hablando de un problema político ni territorial, estamos hablando de un problema humanitario que ha venido, que está y que va a estar durante mucho tiempo", incidió.

