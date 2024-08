Javier Cortés pide paso y sale a hombros junto a Esaú Fernández

Villacañas (Toledo). 4 agosto. (EFE). Una cuajada y seria corrida de Alcurrucén de juego desigual brindó el triunfo a Javier Cortés, que ofreció una tarde de toros a tener en cuenta, mientras que Esaú Fernández desorejó a un toro de vuelta al ruedo y Víctor Hernández se llevó un lote sin opciones.

Javier Cortés ofreció una tarde de toros notable enfrentándose a dos oponentes de muy distinta condición. El primero tuvo clase en sus embestidas y el madrileño lo cuajó con capote, en el mecido recibo y en el quite por delantales, y con muleta, llevándolo templado y largo, además de con gusto.

Sin embargo, el reservón y serio cuarto no humilló ni dio facilidad alguna. Tal condición no arredró ni aburrió a Cortés, que le buscó las vueltas dándoselos de uno en uno ganándole la acción y llevándolo a media altura para no incomodarlo. Sin resultar una faena de brillo estético, sí tuvo abundante contenido técnico y disposición, dejando claro que, por capacidad, este torero -como tantos otros- merecería estar anunciado en más carteles.

La faena de Esaú Fernández al segundo tuvo ligazón al no quitársela de la cara, en última instancia abusando del molinillo. El de Alcurrucén salía con la cara algo distraída y el sevillano optó por el recurso antes citado, en un trasteo que se quedó en tierra de nadie. Aún así, el fallo a espadas le hizo perder, a buen seguro, algún trofeo.

Lo mejor de Esaú Fernández en el quinto llegó en el toreo al natural, llevándolo largo y por abajo. Con la mano derecha no hubo tanto ajuste ni profundidad. El colofón de una contundente estocada a la primera le puso las dos orejas en sus manos, con el toro premiado con la vuelta al ruedo.

Víctor Hernández se topó con un remiso tercero, ante el que no se arrugó aunque sin poder brillar, y tres cuartos de lo mismo ocurrió en el deslucido y parado sexto. Se llevó una oreja por su indudable disposición y por acabar con celeridad con el de Alcurrucén a la segunda.

Ficha:

Plaza de toros de Villacañas (Toledo). Corrida de toros. Más de media entrada.

Se lidiaron seis toros de Alcurrucén, muy bien presentados. Bueno primero y algo menos el quinto, de nombre Afectuoso, número 82, premiado con la vuelta al ruedo. Manejable el segundo. Reservones tercero y cuarto. Deslucido y parado el sexto.

Javier Cortés (de grosella y oro): estocada entera desprendida (dos orejas); dos pinchazos, estocada casi entera atravesada y tres descabellos (ovación).

Esaú Fernández (de blanco y oro con remates en negro): estocada casi entera desprendida y perpendicular (ovación); estocada entera arriba (dos orejas).

Víctor Hernández (de azul marino y oro): estocada casi entera desprendida y descabello (ovación); pinchazo y estocada entera desprendida (oreja).EFE

