CyL afea que Sánchez anticipe la resolución del TC sobre la Ley de Amnistía: "Es una injerencia intolerable"

El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González-Gago, ha afeado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se haya "anticipado" a la resolución del Tribunal Constitucional al augurar que las autonomías que han recurrido la Ley de Amnistía "van a perder". "Es una injerencia intolerable", ha lamentado. "Hombre, que el presidente del Gobierno, como Poder Ejecutivo, tenga la facultad de decir ya cuál es el resultado del recurso jurisdiccional que puedan poner determinadas administraciones públicas, determinadas comunidades autónomas contra la Ley de Amnistía, me parece, cuando menos una injerencia intolerable en un Estado democrático", ha defendido González-Gago. "Se puede hacer una valoración jurídica, se puede hacer una valoración política, pero anticipar un resultado de cuál va a ser la resolución que adopte el Tribunal Constitucional me parece no admite calificativo", ha zanjado.

