Concòrdia, principal partido de la oposición en Andorra, lidera la encuesta de AR+I en intención de voto

con un 4,9. Entre los no andorranos, Espot lídera el ranking con un 6,5, seguido de Escalé (6,4), Baró (6,2), Montaner (5,7), Naudi (5,4) y Cristina Rico de Liberales (4,9). El jefe de Gobierno se mantiene como el político que "merece más confianza" para el 38% de los encuestados andorranos, seguido de Escalé (16%), Carine Montaner (9%) y los cónsuls (alcaldes) de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat (5%), y de Escaldes-Engordany, Rosa Gili (3%). Por parte de los ciudadanos de nacionalidad diferente a la andorrana, Espot és también quién merece más confianza (60%), seguido de Montaner (9%), Escalé (6%) y Gili y Cairat (4% en los dos casos). SOBRE EL TRABAJO DEL GOBIERNO La valoración que hacen los ciudadanos andorranos del trabajo del Gobierno ha ido disminuyendo desde 2021 hasta ahora, pasando de un 6,7 sobre diez en 2021, a un 6,1 en 2022, un 5,6 en 2023 y un 5 en la actualidad. La misma tendencia se observa con la población de distinta nacionalidad: pasando del 7,3 del 2020, a 7,2 en 2021, 6,7 en 2022, 6,2 en 2023 y un 6 en 2024. UNIÓN EUROPEA La encuesta política de AR+I de este año también recoge un apartado sobre la negociación del acuerdo de asociación entre Andorra y la Unión Europea. Entre los andorranos se considera que los aspectos beneficiosos del acuerdo son la libre circulación de personas, 'movilidad de trabajadores y facilidades para viajar' (12%), 'apertura económica, circulación de mercancías, inversión extranjera, ampliación del mercado y acuerdos comerciales' (11,5%) y 'ámbito económico, facilidades para las empresas, acceso a ayudas económicas y desarrollo del país' (9%). Entre los no andorranos destacan como positiva el apartado sobre la apertura económica (13,5%), pero hay hasta un 10,7% de los encuestados que no contestan o no quieren contestar sobre éste tema. Sobre los aspectos negativos del acuerdo de asociación, los andorranos citan la 'libre circulación de personas, trabajadores, inmigración y apertura de fronteras' (34%), 'subida de impuestos y control fiscal' (10%) y 'menos seguridad o problemas de inseguridad' (8%). Para los encuestados de otras nacionalidades los aspectos negativos son 'libre circulación de personas, trabajadores, inmigración y apertura de fronteras' (27%) y 'subida de impuestos y control fiscal' (9%). Al preguntarles si consideran que el acuerdo es "globalmente" positivo o negativo para el Principado, los de nacionalidad andorrana lo ven mayormente (41%) positivo, mientras que un 39% lo considera negativo.

