Max Caldas: "Los regalos se dan en Navidad, no el 30 de julio"

París, 30 jul (EFE).- El argentino Max Caldas, técnico de la selección española, dijo que "los regalos se dan en Navidad y no el 30 de julio", en referencia a que el empate con Francia (3-3) se debió más a los errores de su equipo, que podía "haberse llevado los 3 puntos seguramente".

"Si el equipo rival te hace goles y es mejor la vida continua y buscamos soluciones, pero hoy dimos vitaminas y no somos tan buenos como para darlas. Los regalos se dan en Navidad, no el 30 de julio, pero lo bueno de todo esto es que con el 0-2 seguimos jugando conectados", destacó.

Caldas se refirió al juego de Francia, entrenada ahora por su predecesor en el cargo en España, el francés Fred Soyez, que "sabe a lo que juega, anárquicamente, porque le conviene", según su opinión.

"Ellos no son tontos, saben jugar al hockey. De estilo no me gusta, a mí me gusta mi estilo con la bola, proponer, atacar y ser protagonista, pero cada uno tiene el suyo y han sido muy precisos dos chuts dos goles. Nosotros intentamos mantener nuestros órdenes todo el tiempo, a veces apuramos decisiones y hay jugadores que apuraron la marcha cuando había que dar una vuelta más", destacó.

Caldas, que espera la evolución del golpe en la mano sufrido por el capitán Álvaro Iglesias, autor del primer gol este martes, para ver si puede contar con él el ´próximo partido, advirtió de los peligros que puede generar en el próximo duelo con Sudáfrica, un rival 5 puestos por detrás de España en el ránking mundial.

"Mañana con Sudáfrica es un partido picante. Son muy rápidos, más que los franceses. Tienen dos o tres delanteros que la cogen en el área y van muy rápidos y un penalti interesante, pero yo elijo a los míos, así que con mucha confianza", añadió. EFE

