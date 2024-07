Acepta una condena de doce años de prisión al confesar que intentó asesinar a su mujer en O Grove (Pontevedra)

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha dejado este jueves visto para sentencia el juicio contra José Antonio P.F., el hombre que en diciembre de 2018 protagonizó uno de los episodios más graves de violencia machista de O Grove al disparar a su ex mujer y atrincherarse en su casa, en la que luego se pegó dos tiros. A diferencia de lo ocurrido en la primera sesión de este juicio, en esta ocasión el acusado ha reconocido la autoría de todos los hechos y se ha conformado con la condena de doce años. Este cambio, pues anteriormente decía no recordar nada de lo sucedido, se produce después de que los abogados de la defensa, la acusación particular y la fiscal alcanzasen un acuerdo. El acusado ha dicho estar dispuesto a asumir una condena de dos años de prisión por el delito de maltrato, nueve meses por el quebrantamiento de condena, ocho años de cárcel por el delito de asesinato con alevosía en grado de tentativa con la agravante de parentesco y la agravante de género, y uno más por la tenencia ilícita de armas. El letrado de la defensa ha pedido al tribunal que tenga en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas. En concepto de responsabilidad civil la acusación particular y la defensa coinciden en que es "suficiente" pedir la entrega a la víctima del piso de la localidad de O Grove donde reside con su hija y que es propiedad del acusado. Por su parte, la Fiscalía mantiene su petición de 100.000 euros sumando diferentes conceptos como los días de curación de sus heridas que necesitó la víctima, la intervención quirúrgica, las secuelas físicas, el perjuicio estético o el daño moral. Las partes han renunciado a impugnar toda la prueba documental aportada durante la vista oral. "VA A FINALIZAR EL CALVARIO" A la salida del juicio, la víctima, Eva María Afonso, ha valorado lo sucedido en la sala señalando que con este acuerdo "va a finalizar el calvario": "Llegamos a un trato con él. Le quedaron doce años y la indemnización queda por determinar, pero al menos está firme que se queda en prisión". "Para mí es un alivio saber que no estará más en la calle y que puedo rehacer mi vida", ha destacado. Sobre este acuerdo alcanzado, Afonso ha comentado que "satisfecha no", porque si por ella fuese "pediría muchos años más". "Pero quiero que se acabe. Entonces con este trato que se hizo de conformidad queda firme". Además, ha añadido que no quiere "estar cada dos meses viniendo al juzgado". "Estoy contenta. Por lo menos puedo andar por la calle libre. Gracias a dios. No es justo, pero es o que hay", ha manifestado. HECHOS EN DICIEMBRE DE 2018 Según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 5 de diciembre de 2018. El hombre tenía en vigor una orden de alejamiento desde el 28 de agosto que le impedía acercarse a ella por un episodio previo de violencia de género. Tras esa orden de alejamiento, él había regresado a Ourense, de donde era natural, y ella había cambiado la cerradura del que había sido el domicilio familiar de la pareja, en el que residía, así como el número de teléfono, pero él logró volver a entrar en casa y allí se produjo la brutal agresión, en la que resultó herida en el cuello y la cabeza.

