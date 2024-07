Teresa Abelleira: “Es un día soñado”

A Coruña, 16 jul (EFE). La internacional española Teresa Abelleira reconoció haber vivido “el día soñado” en su vuelta a Riazor con la selección españolA, después de marcar el gol que cerró el triunfo del equipo nacional ante Bélgica por 2-0.

“Ayer ya dije que era superemocionante volver a Riazor. Tengo muy grandes recuerdos de mis cuatro años en el Dépor. Poder volver con una victoria y por encima marcar un gol, es un día soñado. Fue un gol bonito, estoy supercontenta”, comentó a los periodistas.

La futbolista del Real Madrid explicó cómo fue la jugada de su gol: “Mi primera idea era jugar hacia adelante, pero vi a la portera adelantada y no me lo pensé mucho. Alguna compañera me dijo que se le puso la piel de gallina porque ellas saben que este partido era especial para mí”.

Abelleira dedicó la victoria a su familia, presente en las gradas de Riazor, y confesó que el equipo está “un poco cansado” por la carga física, necesaria, a su juicio, para afrontar una competición “nueva para todos”, en referencia a los Juegos Olímpicos.

“Claro que ahora cuesta, pero es por nuestro bien, para llegar en las mejores condiciones. Creo que nos vamos con buenas sensaciones a los Juegos”, manifestó la centrocampista gallega. EFE

