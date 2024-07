Monasterio cree "lógico" que cargos de Vox discrepen con Abascal sobre dejar sus puestos

Madrid, 12 jul (EFE).- La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha dicho este viernes que vería "lógico" que haya cargos del partido que discrepen de la decisión de Santiago Abascal de romper los gobiernos autonómicos con el PP y no quieran dejar sus puestos.

En una entrevista con Onda Madrid, Monasterio ha comentado que hay gente se acerca a la política "para mejorar su vida, como sucede "en todos los partidos", y en Vox, ha dicho "no va a ser una excepción".

Vox ha acordado salir de todos los gobiernos autonómicos con el PP tras aceptar los populares el reparto de menores migrantes no acompañados en sus territorios, por lo que se retira de los gobiernos de Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia con la dimisión de sus vicepresidentes, para pasar a ser en estas comunidades oposición, y rompe el pacto de investidura en Baleares.

"No he estado en la toma de decisión de cada uno de ellos, pero sería lógico que alguno no lo quisiera dejar", ha afirmado Monasterio, al tiempo que ha subrayado que muchos otros, como ella misma, "empeoramos nuestra vida por entrar en política" y no van "a claudicar a la primera por un puestecito o un escaño".

"La inmigración tiene que ser legal y controlada", ha defendido, y ha culpado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de la ruptura por "asociarse" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para "traer inmigración ilegal", y "obligar" a sus barones a ello. EFE

