PSOE y PP registran una proposición de ley conjunta para reformar el Reglamento de las Cortes de C-LM

El PSOE y el PP han registrado en el Parlamento autonómico una proposición de ley conjunta para reformar el Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha, según ha avanzado el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro. En rueda de prensa para dar cuenta de que un Consejo de Gobierno extraordinario ha informado favorablemente a la tramitación de la Proposición de Ley del nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, Martínez Guijarro ha enmarcado esta iniciativa en el acuerdo existente entre ambos partidos para reformar también el Estatuto. Este miércoles, según ha detallado el vicepresidente, PSOE y PP llegaron a un acuerdo por el que el Grupo Parlamentario Popular se adhería a la Proposición de Ley del nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha presentado por el Grupo Parlamentario Socialista y pactaban la presentación conjunta de un nuevo reglamento de funcionamiento de las Cortes de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, el acuerdo es en el Estatuto y en el Reglamento de las Cortes y previamente PSOE y PP tenían también un acuerdo en la tramitación y la aprobación de la Ley de Integridad Pública. "Es un acuerdo político global entre las dos formaciones que hay que materializarlo con la presentación y la tramitación de ese nuevo Reglamento de funcionamiento de las Cortes y con el respaldo al texto del Estatuto de Autonomía", ha subrayado Martínez Guijarro. LA LABOR DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL AL GOBIERNO De su lado, el diputado autonómico del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha Santiago Serrano ha afirmado que la modificación del Reglamento de las Cortes pretende que el Parlamento sea un órgano legislativo que pueda ejercer "de verdad" la labor de fiscalización y control al Gobierno. Así lo ha afirmado durante la rueda de prensa previa a la Comisión de Asuntos Generales que se celebra hoy en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde Serano ha ratificado que la modificación del Estatuto de Autonomía persigue adaptar esta norma a las necesidades y a los intereses generales de los castellanomanchegos y por ello, este miércoles se registró también de manera conjunta, una propuesta de reforma del Reglamento de las Cortes regionales. "No solo es necesario abordar la modificación del Estatuto de Autonomía para actualizarlo en lo que se refiere al avance de derechos y garantías sociales, sino que también tenía que llevar aparejado una reforma del funcionamiento de la Cámara en lo que se refiere a las funciones principales que tienen las Cortes de Castilla-La Mancha, que son por un lado la iniciativa legislativa y por otro lado el control a la labor del Ejecutivo, para que de verdad tengamos un órgano legislativo que ejerza esa labor de fiscalización y control al Gobierno". Santiago Serrano ha recordado que la norma acaba de iniciar el proceso, que "es un texto vivo, sujeto a todas las aportaciones y mejoras de la participación de la sociedad civil castellanomanchega", atendiendo a lo que dice el propio Estatuto actual en su artículo 4.2, con la obligación de los poderes públicos de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política. "Ya lo dijimos desde el primer momento, la participación de todos los colectivos y entidades de Castilla-La Mancha es fundamental e imprescindible". El proceso, ha continuado el diputado, tiene meses por delante: "se convocará y debatirá en un Pleno, se abrirá el proceso de participación, se celebrarán las comisiones pertinentes y finalmente tiene que ser votado el texto definitivo en el Pleno de estas Cortes de Castilla-La Mancha para luego enviarlo a las Cortes generales y aprobarse como Ley Orgánica". Desde el Partido Popular, han asegurado que seguirán trabajando de manera leal y atendiendo a los intereses de todos los castellanomanchegos para que, "entre todos, fruto de ese trabajo conjunto no solamente de los grupos parlamentarios, sino también con la sociedad castellanomanchega, consigamos que la que es la norma institucional básica de esta Comunidad Autónoma sea la que tiene que ser y se adecue a la realidad de la región y de los castellanomanchegos". Por su parte, la portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha destacado el impulso a la igualdad, entre hombres y mujeres, y el blindaje a la lucha contra la violencia de género que va a ofrecer el nuevo y "valiente" Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, frente a aquellos que siguen negando la violencia machista. En rueda de prensa en la sede regional del PSOE, Abengózar ha incidido en que el Estatuto "va a impulsar la consecución plena y efectiva de la igualdad en Castilla-La Mancha", no solamente de manera formal, sino porque el texto legal que se ha planteado blinda las políticas de igualdad, de una manera transversal, en todos los ámbitos de la vida y, reconociendo expresamente el derecho a recibir políticas públicas que protejan a las mujeres frente a la violencia machista. La nueva norma fundamental de la región garantizará así las políticas que luchan en Castilla-La Mancha contra la violencia hacia las mujeres, en aras a esa "valentía" a la que hacía alusión, reconociendo que este tipo de violencia existe y "cuando sabemos que en estas Cortes tenemos sentados a cuatro diputados que niegan esa existencia de la violencia de género", ha añadido, en referencia a los parlamentarios regionales de Vox. Un estatuto, por tanto, "acorde a la sociedad actual y que va a luchar, de una manera transversal en todos los ámbitos de la vida política, económica, social, por la igualdad real entre hombres y mujeres", ha reiterado.

