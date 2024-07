Sémper (PP) sobre la comunicación política del siglo XXI: "Hay mucha voluntad de vender humo"

El diputado nacional y portavoz del PP, Borja Sémper, ha participado este lunes en el curso de verano de la Universidad de Almería (UAL) 'La comunicación política en el siglo XXI', donde ha incidido en que actualmente "hay mucha voluntad de vender humo" y de "explicar la realidad a través de una frase o un buen 'tuit'" cuando esta es "mucho más compleja". Según ha trasladado ante los medios antes de la apertura de la jornada, "la política actual se ha convertido en un 80 por ciento de relato y un 20 por ciento de dato", sentido en el que considera que no se está siendo capaz de generar "confianza en los ciudadanos". No obstante, considera que "la gente, afortunadamente, no es idiota" y lo que reclama "son respuestas a los problemas serios que tiene" en lugar de "banderas, pancartas" o "explicaciones fáciles". "Reclama respuestas a la altura de la complejidad de los problemas que afrontamos", han observado. Así, cree que los políticos deben tener en cuenta este aspecto para dar respuesta a la ciudadanía en sus discursos aunque "no siempre acertamos" porque "la velocidad a la que vamos es tal que a veces cuesta procesar la información". "El escándalo de hoy tapa al de ayer y el de mañana al de hoy. Lo que hoy nos parece extraordinariamente relevante mañana, no", ha analizado. "Mi sensación es que la gente está harta y la alternativa no es ir a apagar el fuego con gasolina, sino apagarlo con respuestas a la altura", ha añadido.

Compartir nota: Guardar Nuevo