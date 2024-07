El PPCV pide abrir juicio oral al hermano de Ximo Puig para "poder recuperar el dinero de todos los valencianos"

El síndic del Grupo Popular en Les Corts, Miguel Barrachina, ha señalado que su partido ha solicitado la apertura de juicio oral a Francis Puig --por las presuntas irregularidades en la adjudicación de subvenciones a empresas a las que estaba vinculado-- "para evitar que salga impune como sus socios y poder recuperar el dinero de todos los valencianos". "Queremos que el imputado Francis Puig --hermano del expresident de la Generalitat Ximo Puig-- responda de este caso en el que se han presentado por cuadruplicado facturas y cobrado de los valencianos servicios que nunca se prestaron", ha aseverado el parlamentario 'popular' en un comunicado. En la misma línea, ha subrayado la voluntad del PP de querer "evitar que el presidir un gobierno suponga que presuntamente tu familia se enriquezca de manera ilegal, no solo en el caso de Pedro Sánchez, sino también con Ximo Puig con su imputado hermano Francis". Y ha insistido: "No queremos que ocurra lo mismo que sucedió con su socio, que ha logrado no devolver 210.000 euros de todos los valencianos porque el Consell de Puig no fue capaz de pedirle la devolución en tiempo al socio de su hermano. Ahora esperemos que sí se vean resarcidos los valencianos por aquel dinero que, en forma de subvención, cobró en algunas ocasiones por cuadruplicado el hermano del anterior presidente de la Generalitat, Ximo Puig", ha añadido. "Queremos que se haga justicia y llegar hasta el final del caso. Es fundamental saber lo que ha ocurrido con el dinero de todos los valencianos que han ido a parar a las arcas de las empresas del hermano de Puig y de sus socios a través, presuntamente, de toda una trama de cazasubvenciones para recibir de manera irregular ayudas públicas millonarias otorgadas por el Consell que presidía su hermano", ha finalizado.

