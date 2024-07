El PP ve "lamentable" que el TC esté "borrando la corrupción del PSOE" con su "revisionismo" de fallos del TS en los ERE

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha denunciado este martes que un Tribunal Constitucional "copado" por exministros y altos cargos socialistas se esté dedicando a "hacer revisionismo de las sentencias del Tribunal Supremo", buscando "borrar" la "corrupción" del PSOE en el caso de los ERE en Andalucía. "Es lamentable ver cómo el Tribunal Constitucional está borrando, sí borrando, la corrupción del Partido Socialista y evitando de esta manera que tenga que ser Sánchez quien tramite los indultos a sus compañeros del PSOE de Andalucía", ha afirmado Gamarra. Así se ha pronunciado después de que el Tribunal Constitucional haya acordado anular la condena de seis años y medio de cárcel que se le impuso por prevaricación en concurso con malversación en el caso de los 'ERE' al ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar, por lo que podrá salir de prisión. Esta decisión allana el camino al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán. Según ha informado la corte de garantías, el tribunal ---por siete votos frente a cuatro-- ha aceptado parcialmente el recurso que presentó la defensa del excargo de IFA/IDEA al considerar que la Audiencia Provincial de Sevilla y el Tribunal Supremo interpretaron mal el delito de prevaricación y vulneraron su derecho a la presunción de inocencia. No obstante, el Pleno no ha admitido la queja que planteó sobre la anticipación del fallo. CASO ERE: "EL MAYOR CASO DE CORRUPCIÓN DE LA HISTORIA DE DEMOCRACIA" En unas declaraciones grabadas en la sede del PP, Gamarrra ha señalado que han conocido una nueva sentencia del Tribunal Constitucional "bajo la presidencia de Conde Pumpido que materializa el borrado de la condena de otro cargo socialista de los ERE". "Un Tribunal Constitucional copado por ex ministros y altos cargos socialistas que se están dedicando a hacer revisionismo de las sentencias del Tribunal Supremo, el más Alto Tribunal de nuestro ordenamiento jurídico", ha enfatizado, para añadir que esto se produce "mientras el Gobierno ataca a los jueces y siembra dudas sobre su actividad profesional desde la mesa del Consejo de ministros". Gamarra ha afirmado que, aunque el TC "está borrando la corrupción del PSOE", "hay algo que no ninguna revisión podrá borrar: "El caso de los ERE es el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia de España y que tiene como protagonistas a socialistas". Así, la 'número dos' de Feijóo ha recalcado que este "caso de corrupción" ha supuesto "el robo de casi 670 millones de euros a los parados andaluces que no llegó a los parados y que fue gastado en juergas, drogas y prostitutas". "España merece una regeneración sí, que empiece por limpiar las instituciones del Estado de cargos al servicio de Pedro Sánchez y del PSOE. Esta es la verdadera regeneración que necesita España", ha proclamado Gamarra.

