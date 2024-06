El Govern balear se suma al Orgullo LGTBI y sitúa en el cumplimiento del pacto la única "línea roja" con Vox

El Govern balear se ha sumado este viernes a la celebración del Orgullo LGTBI, sin ver como "un problema" su discrepancia con Vox respecto al uso de la bandera arcoíris en edificios oficiales porque la única "línea roja" para el PP es el cumplimiento de los acuerdos firmados en el pacto de investidura. Así lo ha trasladado en rueda de prensa el vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, que tras el Consell de Govern manifestaba la adhesión del Ejecutivo a la celebración del Orgullo LGTBI, con la colocación de la bandera arcoíris en el Consolat desde el martes pasado. "No entiendo cuál es el problema", apuntaba Costa --que lucía en la solapa de la chaqueta un pin con la bandera LGTBI-- a la pregunta por la postura de Vox y sus relaciones con el PP. "PP y Vox son partidos diferentes, pensamos diferente en muchos ámbitos. Por ejemplo, yo llevo hoy este pin y creo que a Vox no le gusta", razonaba el conseller, argumentando que eso no debería suponer "un obstáculo que implique una ruptura" política, siempre que ambas partes cumplan los 110 puntos acordados. Para Costa, esa condición se está dando por lo que las relaciones del PP y del Govern con Vox son "perfectamente estables". "Entendemos que no hay obstáculos para seguir cumpliendo, creo que todavía hay muchas cosas por hacer", añadía, recordando que ambos partidos representan a una "amplísima mayoría" de ciudadanos y apelando su obligación de "cumplir con la palabra dada" en consonancia a lo decidido en las urnas. Además, el conseller ha querido recordar a sus socios que el apoyo del Govern a la bandera LGTBI es, "con total naturalidad", "un apoyo a la libertad individual, a la no discriminación y a la igualdad entre todos". El vicepresidente ha añadido que él no se "enfada" por que Vox haga sus reivindicaciones, y que "Vox tampoco se tendría que enfadar" por que el PP haga lo mismo dentro de su ideario político. "ESTARÍA BIEN" QUE SE RESPETARA A LA MESA Con todo, pese a respetar la libertad de Vox para acudir a los tribunales por la bandera LGTBI en el Parlament, Costa sí ha deslizado que "estaría bien que se respetasen los acuerdos de la Mesa" parlamentaria. El portavoz del Govern también ha dicho que Vox "tendría que respetar el ideario político del PP", que pasa por que "hoy se cuelga la bandera LGTB" con "total libertad". En este sentido, Costa ha subrayado que su "reflexión" la semana pasada pidiendo "rebajar la crispación" no iba dirigida sólo a los grupos de izquierda sino que también es aplicable a Vox. "Ni el Govern ni el Grupo Popular contribuiremos a una mayor escalada de tensión", ha insistido en reiteradas ocasiones el vicepresidente. "EL PP NO ESTÁ APOYANDO NINGUNA DIMISIÓN", DICE COSTA SOBRE LE SENNE Aquella reflexión la lanzaba el conseller al hilo de la polémica en torno al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, por la ruptura de la foto de Aurora Picornell durante un pleno. Después de aquel incidente los grupos de izquierda han promovido mociones en distintas entidades locales solicitando la dimisión de Le Senne; y aunque el PP ha votado en contra en lugares como Alaró, Calvià y Palma, en Formentera ha salido aprobado por unanimidad. Asimismo, en el Consell de Ibiza el PP ha aprobado "condenar el acto violento" del presidente pero se han abstenido en lo relativo a solicitar su salida. "El PP no está apoyando ninguna dimisión", ha sentenciado Costa, preguntado por una posible abstención que hiciera viable la aprobación de este tipo de mociones sin el voto 'popular'. Costa ha expresado su "máximo respeto" ante la decisión de Memòria de Mallorca y las familias de Aurora Picornell y de Antònia y Maria Pascual de presentar una denuncia contra Le Senne por delito de odio, comentando que el Govern no tiene "nada que decir al respecto". Además, interrogado por un posible apoyo jurídico del Ejecutivo a las demandantes, el vicepresidente lo ha descartado subrayando que "la Abogacía de la Comunidad Autónoma es la Abogacía de la Comunidad Autónoma, no de asociaciones de carácter privado", al margen de que éstas tengan "toda la legitimidad" para "plantear las iniciativas que estimen convenientes".

Compartir nota: Guardar Nuevo