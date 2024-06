Rius (Junts) atribuye a Illa decidir "si quiere colapsar" la investidura y repetir elecciones

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha atribuido al candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, decidir "si quiere colapsar" la investidura e ir a repetición electoral en Cataluña. En una entrevista de este jueves en Ser Cataluña recogida por Europa Press, ha confiado en que los juntaires reúnan "una mayoría más grande de apoyos" a la investidura de su candidato a la Generalitat, Carles Puigdemont, y que entonces sean los socialistas los que decidan si se abstienen o no. Ha apuntado que "la repetición no es un escenario" que busquen ni deseen los de Puigdemont y ha insistido en que en última instancia será decisión de Illa, si bien ha asegurado que en caso de que se produzca, estarán preparados. SÁNCHEZ Rius también ha argumentado que en caso de recabar el apoyo de ERC y la CUP, el bloque independentista sumaría 59 diputados en el Parlament, mientras que PSC y Comuns obtendrían 48: "Tiene la misma legitimidad un Govern presidido por el presidente Puigdemont, que ese Gobierno que preside el señor Pedro Sánchez". Al preguntársele por si vinculan el apoyo de Junts al PSOE en el Congreso de los Diputados a la eventual abstención del PSC en el Parlament, ha afirmado que el apoyo al presidente Pedro Sánchez "depende exclusivamente del cumplimiento del acuerdo de Bruselas", en referencia al pacto para la investidura del líder del Ejecutivo. En este sentido, ha pedido no avanzar pantallas, ya que este martes Illa ni siquiera se pudo presentar a la investidura, ni tampoco Puigdemont: "Todavía estamos en pañales, digamos, y tendremos que ver cómo evolucionan los próximos días".

