Ayuso reclama una Conferencia de Presidentes para abordar la situación de los menores extranjeros no acompañados

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la convocatoria de una Conferencia de Presidentes para abordar la situación de los menores extranjeros no acompañados. Así lo ha solicitado, a través de una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, donde ha exigido a Sánchez que "dé la cara" y se siente con los presidentes regionales para tratar este tema. "El Gobierno lo que está haciendo con la política migratoria es vergonzoso y, además, es una inhumanidad tremenda. Tú no puedes por las noches, en aviones, mirando para otro lado, soltar ahí a la población...", ha criticado. Para Ayuso, "el Gobierno utiliza la inmigración como señuelo para decir que son los que tienen las esencias de la progresía y son las mejores personas" cuando son las comunidades las que les dan "atención, cariño acogida e integración" sin su ayuda. "Se tendrán que responsabilizar desde el origen y tendrá que exigir a estos países de origen qué está haciendo. La situación que vive Canarias no va a acabar, son corredores que se están convirtiendo en un verdadero problema para los propios inmigrantes, para los inmigrantes que ya llevaban aquí un tiempo, que no tienen dónde estar ni cómo integrarse", ha trasladado.

Compartir nota: Guardar Nuevo