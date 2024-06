PP pregunta por la corrupción en el "corazón" del PSOE y Alegría les acusa de "fango" y seguir las directrices de Aznar

El senador del PP Fernando Martínez-Maíllo ha acusado este martes a la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, por la corrupción que está "de lleno en el corazón y en la columna vertebral del sanchismo". En respuesta, la también titular de Educación, Formación Profesional y Deportes ha achacado a los 'populares' su "oposición del ruido y del fango" que sigue las directrices del "verdadero ideólogo" del PP, el expresidente del Gobierno José María Aznar. "La corrupción está de lleno en el corazón y en la columna vertebral del sanchismo, de Ferraz --calle madrileña donde se encuentra la sede nacional socialista-- y del PSOE", ha afirmado el senador 'popular' tras preguntar a la portavoz si el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez es un "Gobierno corrupto" recordando la trama del 'caso Koldo', por la que varios ex altos cargos socialistas están siendo investigados. Por el contrario, la portavoz del Gobierno ha mantenido que el PP lleva "con la misma estrategia" de "fango" desde que Sánchez es presidente siguiendo una línea de actuación que obedece a las directrices del expresidente Aznar. "No se han salido ni un ápice de lo que dice el verdadero ideólogo del Partido Popular, que es Aznar", ha apostillado alegando al "que pueda hacer que haga" que dijo el exdirigente 'popular'. En este marco, tanto la dirigente socialista como el senador 'popular' han hecho referencia a algunos casos de corrupción que se han dado en el seno de ambos partidos. Así, Martínez-Maíllo ha explicado que no estaba aludiendo a casos de "fango o a bulos" sino a "hechos", mientras que Alegría ha acusado al senador 'popular' de querer hacer parecer a la ciudadanía que "todos son de la misma condición". "No todos los partidos reaccionamos igual cuando se produce un caso o sospecha de corrupción y el PP tiene una absoluta trayectoria y una hemeroteca más que consolidada como un ejemplo nefasto y dañino para las instituciones democráticas", ha manifestado Alegría. PARA EL PSOE "TODO ES FANGO" En este contexto, el senador del PP ha apuntado a la investigación en curso por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias que cae sobre Begoña Gómez, esposa del jefe del Ejecutivo, explicando que "el gran problema" del PSOE es "la confusión entre lo público y lo privado". De este modo, cree que cuando se "pregunta" por estos "aprovechamientos" de Gómez, el Gobierno "no tiene nada más elaborado" ni "serio" que "decirle a los españoles" que apuntar a un supuesto "fango y bulos" creados por el PP. Una situación que a su juicio "tiene en poca consideración la inteligencia de los españoles" y que sólo intenta "tapar la corrupción". Ante estas acusaciones, Alegría ha mantenido que no puede informar "de lo que no existe" y ha explicado que el PP habla de corrupción para generar una "realidad paralela" con el objetivo de que "los ciudadanos no conozcan la verdad" que es, según ha dicho, que "los datos económicos de nuestro país van como un cohete". A ello, el senador 'popular' ha recriminado que los dirigentes socialistas sean "incapaces de contestar y responder a los ciudadanos ante su corrupción". Algo que a su juicio ocurre "porque el sanchismo está ahora mismo acorralado y enfangado por una corrupción insoportable de la que tienen que dar cuenta" los socialistas. GARCÍA ORIZ, "SOMETIDO" A LA DISCIPLINA DEL PSOE Asimismo, Martínez-Maíllo ha acusado al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, de estar "sometido" a la "disciplina de partido" del PSOE puesto que éste ha reconocido que "mandó un mensaje a la Fiscal Superior de Madrid diciéndole que cometiera una ilegalidad". En este sentido, el senador 'popular' se ha referido a una nota de prensa que difundía "datos reservados" de la pareja de la presidenta 'popular' de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Ustedes no quieren renovar las instituciones, ustedes solo quieren controlarlas para su proyecto de impunidad", ha apostillado. A este respecto, Alegría ha deslizado que, aunque el PP "siempre se ha presentado como un partido moderado, ha adoptado tales discursos y tales políticas que son absolutamente indistinguibles de la ultraderecha".

