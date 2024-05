Koldo García da plantón a la comisión de las mascarillas del Parlament balear

La comisión de investigación en el Parlament balear sobre la compra de material sanitario en pandemia ha desconvocado la sesión en la que estaba prevista la comparecencia de Koldo García Izaguirre, al no presentarse el compareciente en la Cámara balear. El Parlament había citado a las 09.00 horas al exasesor del exministro José Luis Ábalos, pero García no había confirmado su asistencia; tampoco la había descartado, ni dado respuesta de ningún tipo a la Cámara autonómica. La comisión ha dado unos minutos de margen esperando una posible llegada con retraso que no se ha producido, por lo que ha quedado desconvocada la sesión. Los diputados volverán a reunirse a las 11.00 horas para aprobar las últimas modificaciones en el calendario de trabajo que han propuesto PP y Vox. La reunión comenzará con un minuto de silencio por las víctimas del derrumbe en Playa de Palma. A las 11.30 horas está prevista la comparecencia de Ábalos, que sí ha confirmado su asistencia.