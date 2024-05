El Govern de Aragonès apremia a constituir un nuevo ejecutivo y evitar nuevas elecciones

Barcelona, 14 may (EFE).- El Govern en funciones presidido por Pere Aragonès ha apremiado este martes a las distintas fuerzas políticas a constituir un nuevo ejecutivo lo antes posible y a evitar una repetición electoral, que "no sería el mejor escenario" porque "Cataluña no necesita alargar este estado de provisionalidad".

Así lo ha dicho la portavoz del Govern, Patricia Plaja, en la habitual rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu, la primera tras los comicios del 12M, en los que ERC registró un fuerte retroceso que llevó a Aragonès a anunciar que deja la primera línea política.

"El país necesita un Govern con plenas funciones, que surja del entendimiento de una mayoría parlamentaria", ha dicho Plaja, que ha hecho referencia a un contexto de "aritmética exageradamente compleja" en el que ERC ya ha señalado que pasará a la oposición, si bien sus votos pueden ser claves para la investidura de un nuevo president.

La portavoz ha apuntado además que el coste económico de un proceso electoral es de unos 30 millones de euros, aunque en el caso de una repetición sería algo menor.

De acuerdo con la normativa, el Parlament debe constituirse dentro de los veinte días hábiles posteriores a las elecciones, por lo que el límite es el 10 de junio, un día después de las europeas, teniendo en cuenta que el 20 de mayo -Pascua Granada- es festivo en Cataluña.

Convocar esta primera sesión corresponde a Aragonès, que todavía no ha tomado la decisión sobre la fecha, según Plaja.

En caso de vetos cruzados que conduzcan a un bloqueo absoluto, Cataluña se vería abocada a unas nuevas elecciones, convocadas automáticamente por el presidente de la Generalitat en funciones al cumplirse dos meses desde la primera votación de investidura, es decir, hacia mediados de octubre. EFE

