La estrella de OnlyFans que es pareja de Llados: Gimnasio, Cheetos racionados y cinco tatuajes

Thalía García, junto a su marido Amadeo Lladós (@thalia.mcix / Instagram)

Amadeo Lladós, más conocido como Llados o por su perfil en redes sociales @lladosfitness, es un influencer, coach y entrenador personal que atraviesa, quizá, su peor momento desde que alcanzó la fama mundial. Si sus característicos vídeos menospreciando e insultando a gente con sobrepeso y a los “mileuristas” le valieron el éxito en el entorno digital -acumula más de 1,4 millones de seguidores solo en Instagram-, se enfrenta ahora a una demanda de más de mil personas por estafa piramidal y delitos de odio.

Esta acción legal a nivel mundial, emprendida por dPO abogados y difundida por varios influencers, viene a raíz de un curso en el que Llados ofrecía enseñar a la gente cómo ganar su “primer millón” por un precio de 1.800 euros. Sin embargo, mucha gente se ha sentido engañada con el contenido del curso, puesto que, tal y como señala el bufete en su nota de prensa, hizo creer a sus clientes y suscriptores que obtendrían un título legítimo por recibir el curso, “lo cual evidentemente no es cierto, ya que no tiene competencias para emitir un título válido”. Además, el hecho de que fueran los propios seguidores quienes tuvieran que encontrar nuevos clientes lo convertía en un sistema piramidal.

Por otro lado, los delitos de odio vienen justificados en relación a que Llados, en sus vídeos de redes sociales, ha promovido, supuestamente, la discriminación contra la gente que tiene sobrepeso, o como diría él, “los panzas”, así como por realizar comentarios discriminatorios contra las personas que no ganan mucho dinero. Hacen hincapié, además, en que se centrarán sobre todo en los delitos cometidos en Latinoamérica, “donde se calculan cientos de miles de afectados”. Frente a esta acusación, el influencer contestó en su habitua tono: “Mira bro, ¡esa fucking querella no tiene ningún fundamento! Bro, me acusan de fuking estafa piramidal. ¡¿Qué tengo que ver yo con los fucking egipcios, bro?!”.

Thalía García, su pareja desde 2016

Otra persona que se está viendo muy criticada por este escándalo es Thalía García, novia de Llados desde 2016 y mujer desde 2018. Los comentarios de su marido en sus vídeos la involucraron a ella desde el principio, ya que era muy habitual escucharle decir que si ella se ponía gorda, entonces la dejaría. Prueba de este ‘control’ es que, aunque a Thalía García le encantan los Cheetos, solo los ingiere de manera racionada.

Es tal el compromiso que los une, que Llados ha llegado a hacerse hasta cinco tatuajes sobre ella. Su lujosa vida juntos en Miami comenzó cuando se conocieron en un gimnasio, y desde entonces, ambos cultivan una vida similar. No en vano, la mujer maneja una cuenta con más de 645.000 seguidores en Instagram. En su cuenta, vemos un contenido parecido al de su marido, en el que puede vérsela conduciendo los mismos “lambos” -Lamborghini- que su esposo.

Pero, además, Thalía, cuyos padres son de origen mexicano, decidió extender su influencia a otras plataformas y decidió abrirse una cuenta gratuita de Onlyfans que, según afirmó Llados en su momento, carece de contenido pornográfico. Sin embargo, parece que a raíz de lo ocurrido durante estos días la mujer ha decidido borrar todo su contenido, algo por lo que también se le ha preguntado en sus redes sociales. Por otro lado, lo que se desconoce es qué clase de contenido subía ella en una cuenta anterior, que se abrió hace años en dicha plataforma en la modalidad premium, es decir, que quien quisiera ver las fotos o vídeos que ella subía sí debía pagar una cantidad de dinero.