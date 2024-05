Netanyahu anima a la representante de Israel en Eurovisión, que se enfrenta a una "repugnante ola de antisemitismo"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha animado a la representante de Israel en el Festival de Eurovisión 2024, Eden Golan, que se sube este jueves al escenario del Malmö Arena, en Suecia, y se enfrenta a una "repugnante ola de antisemitismo". "Eden, me gustaría desearte suerte, pero ¿sabes qué? Ya tienes suerte. No solo estás compitiendo en Eurovisión con mucho orgullo y de forma impresionante, sino que también te enfrentas a una repugnante ola de antisemitismo", ha señalado el primer ministro en un vídeo publicado en X. Netanyahu ha afirmado así que Golan representa de manera "honorable" a Israel y ha reiterado sus ánimos a la cantante. "Que sepas que cuando te estén abucheando, nosotros te estaremos animando desde aquí", ha zanjado. Golan ha sido abucheada las dos veces en que se ha subido al escenario, tanto en el ensayo de este jueves como en el ensayo de la víspera. En ambos se han escuchado gritos de "Palestina Libre" lanzados desde la grada en respuesta a la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza. Los pitos y abucheos a la representante israelí, no obstante, no se escucharon en la retransmisión televisiva ya que la organización (la Unión Europea de Radiodifusión, UER) ha utilizado un sistema de aplausos pregrabados para evitar que se escuche la pitada en la retransmisión.