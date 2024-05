Aragonès pide concentrar el voto en ERC ante la "coalición del no" de PSC y Junts

El presidente de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, ha pedido este jueves concentrar el voto en los republicanos en las elecciones de este domingo ante la "coalición del no" de PSC y Junts, que cree que impedirán las políticas transformadoras. Lo ha dicho en un mitin, en el que también ha participado quien fue candidato a lehendakari de EH Bildu Pello Otxandiano en las elecciones vascas; el líder de ERC, Oriol Junqueras; la secretaria general, Marta Rovira, y el diputado de ERC Rubén Wagensberg (ambos de manera telemática desde Ginebra); y las 1 por Lleida, Tarragona y Girona, Marta Vilalta, Raquel Sans y Laia Cañigueral. "Tenemos que concentrar el voto en ERC porque cada voto que no vaya a ERC es un voto que puede facilitar que gane el PSC más españolista de su historia", ha alertado. Además, ha criticado que "el PSC ha convertido la C de sus siglas en la C de Ciutadans" por abandonar la política lingüística catalana --ha dicho-- y ha insistido en que si él vuelve a ser presidente defenderá el catalán. A LOS QUE DUDAN ENTRE ERC Y JUNTS A los votantes que dudan entre Junts y ERC, les ha pedido votar a los republicanos para evitar los recortes: "Volverán los recortes. Y nosotros, que por fin hemos terminado con los recortes, estamos aquí para impedirlo". "Cada voto para ERC es un voto para impedir un pacto tácito o explícito entre los que han mandado siempre y aquellos que quieren llenar nuestro país de asfalto y de casinos", ha asegurado. Por eso ha pedido a los independentistas que vayan a votar este 12 de mayo y que voten a ERC "porque se puede votar a la vez políticas a favor de la independencia y de la justicia social". JUNQUERAS PIDE ALIANZAS Por su parte, Junqueras ha reclamado "construir muchas complicidades y muchas alianzas" porque afirma que ERC quiere ser un lugar de encuentro para personas que vienen de lugares diferentes. Rovira también ha defendido la necesidad de rehacer confianzas y ha asegurado: "No nos hicieron falta cinco días de reflexión para plantar cara a la represión. No nos hicieron falta cinco días de reflexión para plantar cara a la extrema derecha. Ni cinco minutos". Wabensberg ha reivindicado el derecho de protesta, que para él abre la puerta a todos los derechos a la vez: "Somos los que más les molestamos". Vilalta, Sans y Cañigueral han pedido la implicación de la gente para votar a ERC, un voto que Vilalta asegura que lo aglutina todo y con el que avisan que la gente se juega el futuro de sus hijos, "volver 10 años atrás con la sociovergencia, con los de los casinos y con los del cemento", ha dicho Sans.