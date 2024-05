Collboni (PSC) pide a Puigdemont ser "tan claro como lo es Illa" respecto a Aliança Catalana

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha pedido este martes al candidato de Junts+, Carles Puigdemont, que sea "tan claro como lo es (Salvador) Illa" respecto a si aceptará los votos de Aliança Catalana para ser investido presidente de la Generalitat. Lo ha dicho en un acto junto a la número 2 por Barcelona al 12M, Alícia Romero, y el número 5, Ferran Pedret, en el que ha instado a no ser ambiguo respecto a la formación de Sílvia Orriols, y ha erigido al PSC como "muro de contención contra la ultraderecha". Collboni ha reivindicado a Illa como el candidato que tiene una idea de país y proyectos para Catalunya con propuestas concretas ante "un batiburrillo de candidatos desorientados" y ha pedido votar al PSC para, ha dicho textualmente, no volver hacia atrás. "NO SE PUEDE PERMITIR" Por su parte, Romero también ha asegurado que un Govern independentista "con la extrema derecha" sería mucho peor, según ella, y ha dicho que no se puede permitir que Orriols entre en la gobernanza con el independentismo. "Esto en Catalunya no se puede permitir y, por lo tanto, nos encontrarán delante. Es necesario llenar las urnas de votos socialistas para tener esta Catalunya moderna, cosmopolita, abierta y progresista", ha afirmado. La candidata ha lamentado la posibilidad de que se acabe conformado tras el 12M un Govern independentista "que se acabe apoyando en la extrema derecha independentista". "CRÍTICA FÁCIL" Romero ha asegurado que solo el candidato del PSC, Salvador Illa, propone y plantea soluciones en los debates electorales "a diferencia de lo que están haciendo los otros candidatos". Ha criticado que los candidatos "solo buscan la greña, la crítica al adversario, la crítica fácil y simplona al adversario" y lo ha atribuido a que las encuestas dan a Illa como ganador. "Pero a parte de criticar a Illa, ¿tienen alguna propuesta? Porque no hay propuestas de los otros partidos, los únicos que hemos presentado un programa donde tenemos propuestas, que las explicamos desacomplejadamente, somos nosotros", ha concluido. FERRAN PEDRET Pedret también ha lamentado que Aliança Catalana, "una formación nuevísima de la extrema derecha independentista, ha dicho que estaría dispuesta a poner sus votos para investir al candidato de Junts+". Así, ha afirmado que "ya es hora de que todo el mundo se quite las máscaras y que digan si estarían dispuestos a formar una mayoría con los votos de esta extrema derecha". "Porque nosotros hemos escuchado decir de todo, pero hemos sido el auténtico dique de contención contra la extrema derecha. A ver qué hacen los otros", ha añadido. ALTO AL FUEGO EN GAZA En su intervención, Pedret también ha pedido alzar la voz "reclamando, como lo hace Josep Borrell, como lo hace Pedro Sánchez, un alto al fuego inmediato en Gaza". "Ahora que una renovada furia se ensaña sobre casi un millón y medio de personas que se amontonan temerosas y sin lugar donde huir ni refugiarse en Gaza, ahora que decenas de miles de criaturas con los ojos asustados no saber si vivirán otro día, no podemos permanecer impasibles", ha dicho.