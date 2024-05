Puigdemont llama a la movilización: Si lo hacemos, ganaremos las elecciones

Barcelona, 3 may (EFE).- El candidato de JxCat a la presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha hecho este viernes un llamamiento a la movilización de sus votantes: "Lo que les da más miedo es la movilización. Si nos movilizamos ganaremos las elecciones".

Así lo ha dicho en el mitin de Junts en Argelès-sur-Mer (Francia) de este viernes, pocas horas después de que el sindicalista Matías Carnero, que cierra la lista del PSC para el 12M, haya cargado contra el candidato de JxCat: "Llorado se fue él en el maletero, y no sé si cagado o meado, pero se fue hasta Bruselas".

Puigdemont, que ya había contestado a las palabras de Carnero, ha dicho que no se "revolcará en el fango", aunque ha reconocido que no le preocupa el "aspecto personal": "Llevo seis años y medio entrenándome para esto. Tengo la piel muy dura y saben que no me doblarán. Se han inventado de todo, han intentado atacar a mi familia y a pesar de esto no lo han conseguido".

"No me preocupa esto. Me preocupa el cinismo y la hipocresía y el cinismo de un partido que dice que es el momento de regeneración democrática", ha espetado Puigdemont, que ha tachado de "indignas" las descalificaciones de Carnero.

Y ha vuelto a situar los comicios del 12M como una elección entre "la Cataluña de Illa y el PSOE, que insulta y usa las cloacas para hundir a los rivales y la que calla ante el expolio fiscal" y la Cataluña "que no va a Madrid a practicar el 'siseñorismo' sino a romperse la cara para defender los intereses de los catalanes". EFE

