Illa (PSC) critica que los vetos "están deteriorando el ambiente democrático"

El candidato del PSC al 12M, Salvador Illa, ha criticado que los vetos "están deteriorando el ambiente democrático" y ha erigido textualmente al PSC como partido del voto y no del veto. "Seré muy claro: ni vetos ni bloqueo. Votos y Govern", ha dicho este viernes en un mitin en Terrassa (Barcelona) junto a los candidatos 7 y 10 de la lista por Barcelona, Pol Gibert y Eva Candela. Además, ha afirmado: "El veto es el bloqueo; el voto es el gobierno. Vetar es bloquear; votar es gobernar". "NO TENEMOS QUE DIVIDIRNOS" Illa ha pedido el voto para iniciar una nueva etapa ante una década perdida, según él, y ha asegurado que Cataluña "no ha estado mal gobernada", sino que directamente no ha estado gobernada los últimos diez años. En este sentido, ha lamentado que los gobiernos de ERC y de Junts no han tomado "ninguna decisión en materia de infraestructuras" y ha situado la B-40 como una de sus prioridades para, ha dicho, generar prosperidad. Finalmente, ha apelado al lema del PSC, 'Unir i servir', y ha concluido: "A nivel político, a nivel económico, en materia medioambiental, en materia tecnológica, no tenemos que dividirnos, tenemos que unirnos, tenemos que ir juntos. Los catalanes, los españoles y los europeos".