Errejón emplaza a Sánchez e Illa a decir si apoyan a Urtasun o a Ayuso con la tauromaquia

Mataró (Barcelona), 3 may (EFE).- El portavoz de Sumar en el Congreso, Iñigo Errejón, ha emplazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al candidato del PSC, Salvador Illa, a que digan si en la polémica por la supresión del Premio Nacional de la Tauromaquia, "están a favor del ministro Ernest Urtasun o de Isabel Díaz Ayuso".

En un acto electoral de Comuns Sumar celebrado en el Café del Mar de Mataró (Barcelona) ante unas 200 personas, Errejón se ha referido a la decisión del ministro de Cultura, Ernest Urtasun (Comuns Sumar), de suprimir el Premio Nacional de la Tauromaquia.

Errejón ha aplaudido esta supresión porque, según ha dicho, "hay que decir basta a dar premios al lobby taurino" y porque "el sufrimiento animal no puede ser patrimonio colectivo".

Ha lamentado, sin embargo, que "ya hayan salido a decir que están en contra presidentes de comunidades como la de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page".

Según Errejón, "este es un muy buen ejemplo" de lo que ocurre en España, y en este punto ha emplazado "a Sánchez y a Illa a decir si están al lado del ministro Urtasun, o de la coalición de Ayuso y García Page, esto lo tienen que aclarar".

Sobre lo ocurrido con el episodio de 'lawfare' denunciado por Sánchez, el portavoz de Sumar ha recordado que después de las elecciones su formación ya advirtió al PSOE "que no podíamos quedarnos quietos, que teníamos que transformar las cosas".

El PSOE, sin embargo, ha dicho, "se lo tomó con mucha calma y ahora ha descubierto que los reaccionarios mantienen resortes de poder en el Estado para que su voluntad esté por encima de lo que dicen las urnas".

Según Errejón, "este punto y aparte del que habló Sánchez se tiene que llenar de contenido, y si te quedas tienes que afrontar los poderes reaccionarios del Estado, reformar el poder judicial, y democratizar todos los demás poderes".

"Si nos quedamos es para derogar ya la ley mordaza, hay que utilizar la mayoría que tenemos, y también fortalecer la base progresista", ha explicado el portavoz de Sumar en el Congreso.

En política catalana, Errejón ha dicho que "las dos candidaturas de la patronal Foment del Treball son el PSC y Junts, que están de acuerdo en que Cataluña sea una colonia turística".

"A Illa -ha señalado- se le escapó que podía pactar con Junts, y hoy han sacado a un señor para insultar a Carles Puigdemont, pero hay una discusión sobre el modelo de país, y este PSC es la peor versión del modelo del tocho y de la precariedad que en Madrid es el de Ayuso".

La candidata de Comuns Sumar a la presidencia de la Generalitat, Jéssica Albiach, ha agradecido al ministro Urtasun la supresión del premio de tauromaquia porque, según ha dicho, "la cultura nunca puede ser tortura, y para ser una democracia avanzada hay que defender los derechos de los animales".

Según Albiach, "hay desafíos que no pueden esperar más, que necesitan acción concreta, un compromiso real y no más promesas vacías o incumplidas, por lo que no aceptaremos más turismo desbocado, ni más precariedad en nuestros trabajos".

Ha reivindicado "un plan de choque contra la pobreza, también la hídrica, porque el agua es un bien común, y queremos una gestión pública del agua a pesar de las amenazas y los lobbies, y no dejaremos que cuatro privilegiados se estén forrando a costa de la mayoría". EFE

cs/mg/aam