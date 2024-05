El acusado de violar a una chica en un portal en Palma asegura en el juicio que las relaciones fueron consentidas

El hombre acusado de violar a una chica en un portal en Palma se ha defendido este viernes, en un juicio en la Audiencia Provincial, asegurando que las relaciones entre ambos fueron consentidas, e incluso que fue ella quien llevó la iniciativa. El acusado se enfrenta a seis años de cárcel por un presunto delito de abuso sexual con acceso carnal. Los hechos tuvieron lugar la noche del 9 de septiembre de 2020. La víctima ha mantenido, por su parte, que el acusado la violó, negando que ella tuviera ningún interés en él. Según su versión, se habían conocido hacía unos días a través de amistades en común, y aquella noche fueron a tomar algo en grupo a un local del Paseo Mallorca. Siguiendo con el relato de la denunciante, a la hora de irse, el acusado insistió en acompañarla hasta su casa: "Le dije que podía ir sola perfectamente, estuvo insistiendo y al final dije que vale". La víctima ha enfatizado que había bebido mucho y que, de hecho, puso la dirección de su propio domicilio en el GPS del teléfono para que el acusado pudiera guiar el camino. La joven ha declarado que el chico la besó por la calle y que después la condujo a un portal, sin llegar a entrar en el edificio, y allí le bajó los pantalones, le sujetó los brazos y la penetró sin preservativo. Entonces ella se puso a llorar hasta que él paró. "Me subí los pantalones y me siguió acompañando hasta casa mientras yo lloraba", ha explicado la víctima. Según la denunciante, después subieron a su casa, y tras ir al baño se lo encontró sin camiseta en su habitación; cuando le dijo que se marchara "se puso muy agresivo". La víctima también ha indicado que intentó enviar un mensaje de socorro a un amigo pero no acertaba a redactar un mensaje coherente: "Vi los mensajes al día siguiente y no se entendía nada". Este amigo ha declarado como testigo y ha corroborado que, cuando vio a la denunciante la jornada siguiente, ella tenía moratones y rojeces. EL ACUSADO ASEGURA QUE FUERON RELACIONES CONSENTIDAS Mientras, el acusado ha asegurado que la joven le invitó a su domicilio ya en el local, y ha negado que cuando salieron ella presentara claros signos de ebriedad. El procesado ha afirmado que la denunciante había mostrado un evidente interés por él y que antes de dejar el Paseo Mallorca ya se habían "besado efusivamente". "Le dije si quería ir a tomar algo y ella me contestó que fuéramos a su casa", ha sostenido. En esta línea, el acusado ha declarado que se pararon en el portal para besarse y que allí ella le desabrochó el pantalón para practicarle una felación. El hombre ha afirmado que la chica le dijo expresamente que la penetrara, pero a los pocos minutos pararon porque él no estaba cómodo manteniendo sexo "en la vía pública". También ha apuntado que, en pleno acto, se detuvo un momento para contestar un mensaje a un amigo, al que le contó que estaba practicando relaciones con la chica "ahora mismo en un portal". "Yo en ningún momento la agarré", se ha defendido el procesado, negando que la forzara. Siguiendo con la versión del acusado, tras esto fueron a su casa y allí ella se desvaneció y vomitó: "La ayudé a acostarse y luego ella me dijo que quería dormir sola". Por su parte, el amigo del acusado ha afirmado que la chica "mostraba interés en él" --"ir y venir, estarle encima"-- y que cuando los dos se marcharon del local su amigo le manifestó que se quedaría en casa de la chica. Además de la pena de cárcel, la Fiscalía pide una indemnización de 20.000 euros para la víctima. El juicio ha quedado visto para sentencia.