Colau insta a PSC y ERC a pactar tras el "fracaso" del Ayuntamiento y Govern en solitario

La exalcaldesa de Barcelona y líder de BComú, Ada Colau, ha instado a PSC y ERC a pactar con los Comuns tras las elecciones catalanas del 12 de mayo, tras el "fracaso" de los gobiernos en solitario y en minoría del Ayuntamiento de Barcelona y del Govern de la Generalitat. En declaraciones este viernes en Lloret de Mar (Girona), junto con el cabeza de lista de los Comuns por Girona, Eloi Badia, Colau ha asegurado que su partido siempre ha defendido hacer gobiernos de izquierdas, y ha criticado que algunas formaciones de izquierdas "han titubeado". "Hemos visto que Collboni llegó a la alcaldía de una manera casi accidental y ha preferido gobernar en solitario", y ha afirmado que no está gobernando Barcelona, sino yendo a actos protocolarios y parando políticas innovadoras que se habían puesto en marcha en anteriores mandatos, ha dicho textualmente. Colau ha señalado que ha pasado lo mismo con el Govern de ERC en la Generalitat, que ha hecho "muchos discursos pero se ha avanzado poquísimo", y ha insistido en que las fuerzas de izquierdas afronten los retos de Cataluña juntas. En Girona, la líder de BComú ha llamado a los votantes progresistas a votar a los Comuns porque asegura que hay un "diputado bailando" entre su formación y Aliança Catalana. EJES VERDES La exalcaldesa también ha criticado que el Ayuntamiento de Barcelona haya descartado replicar el modelo de ejes verdes en Barcelona, y ha acusado al PSC de "flirtear con el negacionismo climático" y de situarse más a la derecha que el PSOE. "Me preocupa el PSC liderado por Illa y Collboni, que quiere frenar cambios y volver al modelo del pasado", y ha deseado que los socialistas vuelvan a mirar a su izquierda si los Comuns consiguen tener suficiente fuerza en el Parlament. ILLA DESCARTA PACTAR CON JUNTS Badia ha asegurado que el candidato del PSC a presidir la Generalitat, Salvador Illa, tiene "poca credibilidad", después de haber descartado este viernes pactar con Junts tras las elecciones, cuando el jueves no descartó esa posibilidad. "Necesitamos una izquierda fuerte, para que Illa este giro a la derecha no lo culmine", ha reclamado el candidato, que ha asegurado que el líder socialista ha sido capaz de defender un proyecto que rechazaba su militancia y la mayoría de la ciudadanía, en alusión al Hard Rock. PROPUESTAS DE VIVIENDA En materia de vivienda, Badia ha propuesto que todas las promociones de vivienda incluyan un 30% de viviendas asequibles, "recuperar las 43.000 viviendas turísticas" de la provincia de Girona para vivienda habitual, regular el alquiler de temporada e impulsar una unidad de defensa del derecho a la vivienda. También ha calificado de buena noticia la decisión del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia: "Ya era hora de que pusiésemos fin al maltrato animal".