Abascal (Vox) tilda de "bulo del Gobierno" el informe de la ONU sobre la memoria histórica

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha calificado este viernes de "bulo del Gobierno" el informe de Naciones Unidas que insta a España a proteger la memoria histórica frente a las leyes de concordia impulsadas por PP y Vox en algunas comunidades autónomas, y le ha restado importancia al no ser una resolución de la ONU, dice. En una atención a los medios antes de un acto electoral de su partido en la ciudad de Lleida, Abascal ha asegurado que el informe lo han redactado unos relatores "animados" por el Gobierno de España y, añade, sus socios separatistas. "¿Quiénes son las Naciones Unidas para decir a los españoles que no pueden opinar sobre su pasado como les venga en gana?", ha defendido el presidente de Vox, que ha criticado a la ONU por tener, considera, buenas relaciones con regímenes dictatoriales y teocráticos. DEFIENDE LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA El presidente de Vox ha dicho que los españoles tienen la libertad de acercarse a su Historia como decidan, y ha subrayado que España es un país plenamente democrático al que una institución extranjera como la ONU no le puede dictar cómo hacer sus leyes o cómo deben obrar las comunidades autónomas. Asimismo, Abascal ha reprochado al Gobierno de España querer decidir una versión de la historia, al que le ha criticado también por "amenazar a los jueces y a los medios de comunicación".