Feijóo pide a Sánchez que rectifique: "Jamás he dicho que ninguna mujer se quede en casa, tampoco la suya"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que rectifique tras sus palabras en una entrevista en TVE en las que ha deslizado que el 'popular' quiere que las mujeres se queden en casa sin trabajar. "Jamás he dicho que ninguna mujer se queda en casa, tampoco la suya", ha argumentado Feijóo en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press, tras la entrevista de Sánchez en la televisión pública horas después de anunciar que continúa al frente del Ejecutivo. Asimismo, el líder 'popular', ha criticado que el presidente denuncie "bulos" mientras "los lanza" contra él. "Su Gobierno me acusó falsamente de dar ayudas a mi pareja y hoy él mismo miente", ha apuntado en el mismo texto. En este sentido, ha pedido a Sánchez que retire lo dicho y rectifique sus palabras. "En TVE no le han pedido que lo retire, pero hágalo. Rectifique", ha insistido. Tras la entrevista, fuentes del PP han criticado que Sánchez haya acudido a la televisión pública para explicar "el sistema de medios independientes que desea". "La entrevista ha sido implacable", han apuntado, esperando que "pueda descansar" para la próxima a la que se enfrentará el martes. "Si no se ve con fuerzas, siempre podrá coger otros cinco días", han ironizado.