Podemos organiza en el Congreso una jornada para reivindicar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, con Irene Montero

Podemos organiza este martes en el Congreso una jornada dedicada a reivindicar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, que abrirá su candidata a las elecciones europeas y exministra de Igualdad, Irene Montero. La jornada, en la que participará también el coportavoz de la formación morada Javier Sánchez Serna, consistirá en dos mesas redondas: una centrada en las 'luchas obreras' y otra contra la 'precarización y uberización' de la economía. Podemos, que está volcado en la precamañana a los comicios comunitarios dado que no se presentará a las elecciones catalanas, ahondará en su posicionamiento en uno de los aspectos centrales en materia laboral, precisamente la competencia que ostenta la líder de Sumar, Yolanda Díaz, en el Gobierno. Díaz ha ahondado en la necesidad de crear un nuevo 'Estatuto de los Trabajadores' para el siglo XXI y ha abanderado la medida de reducir la jornada laboral, junto a su plan para reformar el despido en España basado en un modelo restaurativo. En enero, la formación morada que ya había roto con Sumar votó en contra del real decreto ley de reforma del subsidio de desempleo y motivó que decayera la medida, que no obstante no entraba en vigor hasta el 1 de junio de 2024. Podemos denunció entonces que la medida suponía un recorte en las pensiones de personas beneficiarias mayores de 52 años, algo que negaron desde Sumar. En marzo la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo junto al ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, constataron en Bruselas "grandes avances" en la reforma del subsidio de desempleo que el Gobierno negocia con los agentes sociales y que está vinculada al cuarto pago del fondo de Recuperación y Resiliencia por importe de 10.021 millones de euros por el cumplimiento de 61 hitos y objetivos.