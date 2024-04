Feijóo asegura que Sánchez le garantizó hace unos meses que "en ningún caso cambiaría las mayorías" para renovar el CGPJ

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, le garantizó en su último encuentro que "en ningún caso cambiaría las mayorías" que son necesarias para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En la reunión que Sánchez y Feijóo mantuvieron el 22 de diciembre de 2023, ambos acordaron abrir una negociación para renovar el CGPJ con mediación de la Unión Europea. Desde entonces se han celebrado varias reuniones entre el ministro Félix Bolaños, el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, y el comisario de Justicia, Didier Reynders, que dejó su puesto hace un par de semanas para centrarse en su campaña para presidir el Consejo de Europa. En aquel encuentro, que tuvo lugar en el Congreso, Feijóo dijo ante los medios que tenía el "compromiso" de Sánchez de que no iba a "cambiar mayorías" ni "modificar el número de jueces y magistrados elegidos en el Congreso y el Senado". "Tengo ese compromiso y yo le doy valor porque creo que es una posición del Gobierno que es correcta", declaró. "YO NO SE LO PREGUNTÉ, LO DIJO ÉL" Al ser preguntado este lunes si teme que Sánchez emprenda ahora medidas que cambien el sistema de mayorías para elegir a los vocales del CGPJ o limitar la libertad de prensa, Feijóo ha dicho que no iba a entrar en "conjeturas" en este momento, si bien ha recordado que el propio Sánchez le descartó personalmente esa opción. "El presidente del Gobierno me dijo, en nuestra reunión previa a su discurso de investidura, que en ningún caso cambiaría las mayorías del Consejo General de Poder Judicial. Yo no se lo pregunté, lo dijo él", ha manifestado, para insistir en que no iba a entrar "en conjeturas". Interpelado de nuevo por esa posibilidad de que Sánchez quiera acometer una reforma para cambiar las mayorías en el sistema de elección de los vocales del CGPJ, Feijóo ha reiterado que no va a entrar en "conjeturas" porque cree que "no procede". "La situación tiene la suficiente trascendencia como para no abrir más cuestiones al respecto", ha añadido. "COMODÍN" DE LA ULTRADERECHA", "ANTICIPO DE SUS DESMANES" Feijóo ha acusado a Sánchez de querer "colar un cambio de régimen por detrás" e incluso "usar" al Rey en su "obra de teatro". Además le ha echado en cara que, después de esta "simulación de dimisión", "hoy no haya asumido sus responsabilidades" y se "agarre al comodín de derecha y ultraderecha" que, a su juicio, "utiliza siempre como anticipo de sus próximos desmanes". "Quien amenaza a la democracia española es quien pretende imponerle un proyecto de puro poder sin límites. ¿Para qué? Para no dar las explicaciones que la sociedad española le está exigiendo", ha manifestado Feijóo, para denunciar que el presidente del Gobierno lleve semanas sin ofrecer explicaciones del llamado 'caso Koldo' que afecta a su partido y de las informaciones que afectan a su entorno familiar. El líder del PP ha alertado de que el discurso de Sánchez es el "más peligroso de todos" porque, en su opinión, evidencia que no acepta la discrepancia sino que "quiere un país a su medida y a su servicio, ciudadano a ciudadano e institución a institución" y pretende "ser aún más presidente, aunque sea a costa de aún menos democracia". Es más, ha dicho que Sánchez no quiere oposición, Justicia ni libertad de expresión porque "solo se quiere a sí mismo". En este punto, Feijóo ha indicado que "la España del conmigo o contra mí es la fórmula que ha escrito las páginas más negras" de la historia de España. "No queremos volver a ella. Nos quieren en un bloque en el nunca estaremos", ha aseverado. LE RECUERDA EL PLAN DE REGENERACIÓN DEL PP Feijóo, que ha avanzado que este martes ha convocado a los grupos del Senado y del Congreso para analizar la decisión de Sánchez, ha respondido al presidente del Gobierno que "si quiere un programa de regeneración", debería consultar el que presentó el PP hace "ya casi hace dos años" y que él mismo le remitió "sin tener ni siquiera acuse de recibo". En concreto, el 23 de enero de 2023 el jefe de la oposición presentó en el Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz un plan de calidad institucional con 60 medidas en el ámbito legislativo, ejecutivo y judicial para mejorar la calidad de la democracia, acabar con el "nepotismo y la opacidad" y frenar la "erosión" de las instituciones ante la "deriva" abierta por Pedro Sánchez, según dijo entonces.