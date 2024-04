Josep Borrell comprende el "hartazgo" de Sánchez y rechaza que las descalificaciones personales marquen la política

El alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha asegurado que "comprende perfectamente" el "hartazgo" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras apartarse unos días de la vida pública para decidir si continúa o no al frente del Ejecutivo y ha lamentado que las descalificaciones personales marquen el debate político. Así lo ha expresado este viernes ante los medios tras intervenir en una jornada 'Hacia una Escuela Diplomática' en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. A su juicio, la descalificación personal permanente "no es la mejor manera de construir el debate político", ya que, según Borrell, la política debería ser un "debate de ideas que se presentan a los ciudadanos". Por lo tanto, ha remarcado que "comprende perfectamente" la sensación de Sánchez al ver que los ataques personales ya no son solo hacia él sino también hacia su esposa. "Aunque no entro en los debates políticos españoles, sí debo decir que comprendo el hartazgo que puede sentir cuando el debate político no es sobre las posiciones políticas sino sobre ataques personales hacia él y su familia", ha concluído.