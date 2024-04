De Andrés (PP) cree que PNV y PSE volverán a aplicar "el rodillo" en la próxima legislatura vasca

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha considerado que PNV y PSE-EE volverán a aplicar "el rodillo" en el próximo Parlamento vasco y ha lamentado además que la formación jeltzale busque "acuerdos permanentemente con la izquierda". En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, el candidato del PP a lehendakari ha analizado los resultados electorales conseguidos por su formación el pasado domingo y ha valorado que han sido cinco veces mejores que los del PSE-EE. "Hemos crecido 2,5 puntos, cinco veces más que el PSE-EE que está felicísimo por sus resultados... un crecimiento del 60% sobre el voto propio que hemos tenido en estos cuatro años tampoco es un mal dato", ha ironizado, para añadir, no obstante, que el escaño logrado por el PP personalmente le sabe "a poco". Así, ha reconocido que le hubiera gustado que el PP alcanzara un resultado electoral que le otorgara un "papel más relevante" en el próximo Parlamento vasco y ha vaticinado que PNV y PSE volverán a aplicar el "rodillo, dejando fuera a los demás partidos". Respecto a su reclamación de que el PP cuente con presencia en la Mesa de la Cámara, De Andrés ha defendido que lo que se pretende es que "tenga una representación diversa". "Los partidos del gobierno aspiran a tener mayoría en la Mesa parlamentaria y podría ser que PNV y PSE obtuvieran tres de los cinco miembros de la mesa y los otros dos fueran para los dos partidos de la oposición con más representación: EH Bildu y PP. Eso daría una mesa con pluralidad, que es lo que se pretende siempre. Creo que sería lo bueno", ha expresado. Por otro lado, ha considerado "previsible" que el PNV no realice una ronda de partidos y se reúna directamente con el PSE este próximo lunes. Además, ha asegurado que contrastará lo que el candidato del PNV Imanol Pradales ha dicho "en campaña electoral con lo que vaya a hacer en el futuro". "Nosotros hemos defendido una serie de cuestiones a lo largo de la campaña que tenemos también que ver si se pueden llevar adelante y si es posible buscar puntos de encuentro con las otras formaciones políticas", ha expresado. SOBERANISMO Sin embargo, ha reconocido que ve difícil alcanzar pactos con la formación jeltzale, que "busca acuerdos permanentemente con la izquierda". "Su socio es el Partido Socialista de forma constante, pero vemos también cómo hay acuerdos ya anunciados en materia de autogobierno y soberanismo con EH Bildu", ha indicado, al tiempo que ha reconocido que no cree que el PP pueda pactar en esta materia. De Andrés, que ha acusado a los nacionalistas de buscar como opción "la fractura y la división", frente "a lo que se viene haciendo en Europa desde hace 50 o 60 años", ha incidido en que su propósito en campaña fue llevar a cabo un propio discurso sin buscar en el "caladero" de Vox. "Creo que hemos conseguido una posición en la que recogemos votos del PNV. En el caso de Álava el PNV ha bajado un 5%, y nosotros hemos subido un 4,5%. En el caso de Bizkaia la bajada del PNV ha sido del 3% y nosotros hemos subido el 2,25%. En Gipuzkoa es donde menos hemos podido coger voto del PNV, que seguramente haya podido ir hacia EH Bildu", ha insistido. Por todo ello, ha defendido que su formación está en la línea "adecuada" y ha subrayado que el PP vasco desarrollará una política relacionada "con lo que somos aquí, lo que representamos y lo que queremos representar". "Si coincide con la del Partido Popular en el Congreso de los Diputados me parece muy bien", ha añadido. Además, ha asegurado que le gustaría que el PNV hiciera una política "un poquito más al margen del Partido Socialista" porque la posición jeltzale pasa por "hacer en todo lo que diga Sánchez". "En el PNV hay una dependencia del PSOE que es tremenda. A mí me gustaría que tuviera más autonomía y seguramente podría llegar a acuerdos en muchos términos con el Partido Popular. Igual en el País Vasco es más difícil, pero sí en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, veo al PNV a piñón fijo con el Partido Socialista constantemente", ha lamentado.