López Miras responde a Puente que sea "más sensible" con las reivindicaciones de Murcia sobre el plan de movilidad

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha reclamado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que sea "más sensible" con las reivindicaciones que el Ayuntamiento de Murcia ha realizado sobre el plan de movilidad. López Miras ha contestado así a las declaraciones del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien ha advertido que el Gobierno de España "requerirá" al Ayuntamiento de Murcia que "cumpla" con los proyectos de movilidad que tenía financiados con fondos europeos y ha advertido que, en caso de no hacerlo, solicitará la devolución de esos recursos. A juicio de López Miras, el Ayuntamiento de Murcia es el que "mejor conocimiento tiene, el que está más apegado a la tierra, el que más contacto tiene con los vecinos y el que sabe mejor que nadie lo que debe hacer y cómo debe ser el plan de movilidad" en el municipio. López Miras ha insistido en que "el Ayuntamiento de Murcia está haciendo bien" las reformas estructurales en infraestructuras viarias y ha lamentado que el Ministerio haya "rechazado" la petición del Consistorio de "cambiar los carriles bici y demás obras del plan de movilidad porque eso podría suponer la pérdida de los fondos europeos que recibió el Ayuntamiento". "Yo creo sinceramente que quien mejor conocimiento tiene, quien está más apegado a la tierra, quien más contacto tiene con los vecinos, quien sabe mejor que nadie lo que debe hacer y cómo debe ser el plan de movilidad en Murcia es el Ayuntamiento y a mí lo que me gustaría es que el ministerio fuera desde luego más sensible a esas peticiones del Ayuntamiento de Murcia", ha insistido el presidente regional. Según López Miras, en el Ayuntamiento de Murcia "hay un Equipo de Gobierno y un alcalde que tienen las cosas claras en cuanto al plan de movilidad". Por ello, ha reclamado al Ministerio de Transportes que "sea más sensible a las reivindicaciones que hacen los ayuntamientos".