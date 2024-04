Ouigo vuelve a insistir en que no recibe subvenciones ni hace 'dumping'

Valladolid, 18 abr (EFECOM).- La directora general de Ouigo en España, Hélène Valenzuela, ha vuelto a insistir este jueves en que la compañía francesa no recibe subvenciones estatales ni vende sus billetes por debajo de costes ante las acusaciones del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

"Estamos desarrollando nuestro negocio, somos una sociedad anónima española, creamos empleo en España y los trenes están en nuestro balance y no pueden salir del país en los próximos 30 años", ha señalado la directiva con motivo de la inauguración de su nueva ruta Madrid-Segovia-Valladolid.

"Ouigo es un servicio privado, no hay subvenciones, no competimos con la obligación de servicio público que es una exclusividad de Renfe", ha defendido.

Valenzuela ha añadido que Ouigo no recibe ninguna ayuda no prevista en su plan de negocio y que ha invertido 700 millones de euros en España porque "hay que abrir un mercado, hay que crear una marca, hay que darse a conocer, hay que homologar esos trenes y hay que formar con calidad". "Y no hay un euro más de lo que estaba previsto".

La directiva ha explicado que Ouigo tiene precios bajos gracias a su modelo industrial: trenes de doble altura con 509 plazas y economía de escala, que funciona cuando se tiene una tasa de ocupación alrededor del 90 % y "estamos llegando a esto y estamos cumpliendo con nuestra hoja de ruta".

Ouigo es "un éxito comercial" y esta propuesta de calidad a bajo precio va a seguir, "es nuestro posicionamiento de origen, es nuestra manera de funcionar", ha indicado.

Preguntada por una posible denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por prácticas desleales anunciada haces unas semanas por Puente, ha dicho que no tiene constancia de que haya ningún proceso en curso y tampoco ve ningún fundamento para ello.

Este 2024 es un año muy importante para la compañía, es un punto de inflexión porque Ouigo pasará de 7 al 15 destinos en España, lo que significa que está ampliando su plan de transporte y ya va a llegar a su velocidad de crucero, ha resaltado.

"Cuando ya tengamos trenes que lleguen a Valladolid, Murcia y Andalucía, podremos amortizar toda esta inversión y llegar a un resultado operativo equilibrado". EFECOM

kot/may