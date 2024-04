Un hombre niega haber abusado de una amiga de su hija durante unas vacaciones en Mallorca

Un hombre ha negado este lunes, en la Audiencia Provincial, haber abusado de una amiga de su hija, menor de edad, durante unas vacaciones en Mallorca en mayo del año pasado. La Fiscalía pide para él 15 años de prisión. El hombre, de origen chileno pero residente en Suiza, viajó a Mallorca junto a su hija y una amiga de ésta. Según su versión, fue su hija quien le pidió si su amiga podía ir con ellos de vacaciones. Se hospedaban en una vivienda de unos amigos en la Part Forana, los tres en una misma habitación. Con todo, el hombre ha sostenido, a diferencia de lo que dijo en el Juzgado, que no dormían los tres en la misma cama, sino que él dormía en un sofá-cama. "Cuando firmé no pude leer todo. Firmé porque el abogado me dijo que tenía que firmar y punto", ha dicho en el juicio. Según el escrito de la Fiscalía, la víctima bebió alcohol después de haber tomado un medicamento y cayó en un profundo sueño. La Fiscalía acusa al hombre de haber aprovechado esa circunstancia para cometer la agresión sexual. El acusado ha admitido que compró vodka y una bebida energética junto a las menores pero ha negado que fuera para ellas. "Compré el vodka para el padre, porque me pidió que le llevara una botella de vodka y otra de vino mallorquín", ha declarado, afirmando que fue la menor la que empezó a beber por su cuenta, estando dentro de la casa. El acusado también ha dicho que no sabía que la menor tomaba aquella medicación. Así, el hombre ha mantenido que la chica se habría golpeado la cabeza y que cuando él fue a comprobar si respiraba ella le empezó a besar en el cuello, y que después de esto él la empujó para apartarla, limitando a eso la "agresión". El procesado también ha negado haberle dicho a la menor que la "quería mucho", que era "muy guapa" o tenía "una figura muy bonita"; sí ha sugerido que una palabra que utilizó en alemán podría haber llevado a una malinterpretación. Igualmente, el acusado ha señalado que la niña "venía con problemas desde Suiza", que era "adicta a los vídeos de sexo" y que "siempre estaba con la mano debajo del pantalón tocándose". La grabación del testimonio de la víctima se ha reproducido a puerta cerrada. La fiscal reclama además de la pena de cárcel, orden de alejamiento y prohibición de trabajo con menores durante 20 años, así como una indemnización de 25.000 euros.