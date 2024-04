Valverde desvela que es "entrenador del Athletic casi sin pretenderlo"

Bilbao, 13 abr (EFE).- Ernesto Valverde desveló que es "entrenador del Athletic casi sin pretenderlo" porque no quería entrar en la pelea electoral en las últimas elecciones a presidente del club bilbaíno, aunque al final cambió la "decisión" al respecto y se congratula de ello por haber logrado el título de Copa del Rey.

En esos últimos comicios, al final, Valverde era el entrenador de dos de los tres candidatos. El ganador, Jon Uriarte, que es el actual presidente, y Ricardo Barkala, que quedó tercero en la votaciones.

El tercer candidato, segundo en el recuento de votos, era Iñaki Arechabaleta, que tenía como técnico al también exentrenador rojiblanco Marcelo Bielsa.

"Soy entrenador del Athletic casi sin pretenderlo porque cuando llegaron las elecciones tenía claro que, como no me gustan, no iba a participar bajo ningún concepto. A última hora cambié mi decisión por determinadas cuestiones, también por amigos muy próximos a mí y gracias a esa decisión ahora soy partícipe de algo increíble", se felicitó en la rueda de prensa previa al partido de este domingo ante el Villarreal en San Mamés (18.30 horas).

Para Valverde, que se reconoció seguidor rojiblanco de corazón, lo vivido esta semana, la Copa ganada y las celebraciones posteriores con la Gabarra surcando la Ría entre centenares de miles de aficionados, ha sido "posiblemente una de las cosas más emocionantes, si no la más emocionante", que le han ocurrido en su carrera deportiva.

El técnico de Viandar de la Vera dijo estas palabras sin que nadie le preguntase y en una intervención inicial en la que valoró lo conseguido y en la que quiso mandar "un abrazo a la familia del peñista extremeño Gerardo Flores", que falleció el jueves durante la celebración y que había estado también en Sevilla.

Valverde tuvo unas palabras para las generaciones anteriores de jugadores y entrenadores que intentaron pero no consiguieron ningún título, y también para "los campeones del 84", que les acompañaron el jueves por a Ría y le sirven "de inspiración".

Pero sobre todo para los seguidores rojiblancos por "su fe y su devoción inquebrantable hacia nosotros que a veces nos estremece y nos toca muy dentro".

"Ojalá esto nos impulse", apuntó, antes de recibir preguntas en una comparecencia en la que aseguro que para él lo ocurrido lo significa "todo o mucho o muchísimo" porque sabe "lo que significa este título" para el Athletic después de 40 años persiguiéndolo. Especialmente la última década y media con cinco finales perdidas.

"Hemos sido un equipo muy pesado e insistente y de ahí este éxito", valoró el técnico y exjugador. Un Valverde para quien "siendo del Athletic las alegrías son dobles, triples, cuádruples ...".

Ya cuestionado sobre si tiene decidido seguir la próxima temporada, explico que "tras la vorágine de las últimas semanas, desde la semifinal" copera que ganaron al Atlético de Madrid y con la final por delante, este asunto "está parado".

No obstante, no espera "ningún problema" al respecto. "Supongo que ya hablaremos, no hay ningún problema en ese sentido", aseguró. EFE

