Rueda afea "falta de compromiso" al Gobierno y urgirá una reunión con Sánchez: "No nos van a callar"

El líder del PP gallego, Alfonso Rueda, ha aprovechado el discurso de su segundo debate de investidura --este tras revalidar la mayoría absoluta en las elecciones del pasado 18 de febrero-- para afear la "falta de compromiso" del Gobierno que dirige Pedro Sánchez con Galicia, además de repasar el listado de reivindicaciones que prevé plantear en una reunión con el jefe del Ejecutivo. Tanto es así que Rueda, quien quedará investido presidente el jueves en la Cámara autonómica, ha avanzado que, de forma inmediata, y tras ser recibido por el rey Felipe VI, solicitará un encuentro con Sánchez, a quien quiere volver a transmitir todas las demandas de Galicia. "No nos van a callar", ha anticipado, al tiempo que ha remarcado que también seguirá pidiendo la convocatoria inmediata de la conferencia de presidentes. Rueda, quien considera urgente la renovación del modelo de financiación autonómica, considera que es un foro "esencial" para la cogobernanza de la España autonómica. No en vano, ha advertido al Ejecutivo estatal que debe evitar "la tentación de la bilateralidad partidista", que ve "en el origen" de "desequilibrios" acumulados a lo largo de los últimos años. "El futuro de lo que es de todos debe decidirse entre todos", ha aseverado el titular de la Xunta en funciones, quien considera que el primer paso del nuevo sistema es que el Ejecutivo estatal "corrija ese déficit de 53.000 millones de euros anuales que corresponden a servicios que prestan las comunidades y que no están cubiertos por el sistema de reparto". "Es el principal lastre de las cuentas autonómicas y, por tanto, también del Estado de Bienestar", ha apostillado. "GALICIA HABLARÁ CON VOZ PROPIA" En su intervención, ha reflexionado sobre la necesidad de que el reto de la reforma de la financiación es responder a las necesidades "presentes y futuras" de una población "cada vez más envejecida". Galicia, ha advertido Rueda, "hablará también con voz propia para reivindicar un compromiso real del Gobierno central con la sociedad gallega". Y es que, a su modo de ver, "falta compromiso" del Ejecutivo estatal con la "creación de empleo" en la comunidad, por lo que la Xunta continuará reivindicando "un giro urgente" en la gestión de los fondos europeos para la industria. Pero también ha aludido a la "falta de compromiso" con las infraestructuras gallegas, con precios de la AP-9 y de la AP-53 "incomprensibles e inasumibles". Al tiempo, se ha quejado de que "la situación de las autovías estatales sigue siendo intolerable, los servicios ferroviarios acumulan quejas de sus usuarios, y la conexión con Portugal decae sin que parezca preocupar demasiado a las autoridades nacionales de este lado de la frontera". En el listado de demandas, ha aludido al Corredor Atlántico Noroeste, con el que "sobran palabras, buenas y no tan buenas, y escasean inversiones", y ha extendido la "falta de compromiso" también al sector primario, además de avanzar que su Gobierno continuará reivindicando la reducción del IVA del pescado y de la carne.