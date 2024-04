Mónica García defiende que el Gobierno tiene salud para rato y destaca la "simbiosis" entre Más Madrid y Sumar

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha subrayado este lunes que el Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar "tiene salud para mucho tiempo" y ha destacado la "simbiosis" que existe entre Más Madrid y Sumar. Así lo ha indicado durante un desayuno sociosanitario organizado por Europa Press que ha protagonizado en Madrid y al que han acudido la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz, y las líderes de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, y en la Comunidad, Manuela Bergerot. La titular de Sanidad se ha mostrado "muy orgullosa" del trabajo que su sucesora está realizando al frente de Más Madrid y ha recalcado que esta formación tiene una "perfecta sintonía y simbiosis" con Sumar. "Tenemos un objetivo común que es hacer política bonita y hacer política que sirva y que mejora la vida de la gente. Cuando nos une esa vocación, es muy fácil ponernos de acuerdo", ha recalcado sobre la relación entre ambas formaciones que, según ha dicho, seguirán trabajando "de la mano" para "aterrizar la política en las cosas cotidianas". En esta línea, ha subrayado que el Gobierno de coalición "tiene salud para rato". "Más allá del ruido, más allá del politiqueo, la política funciona y el trabajo funciona. Yo creo que todos y cada uno de nosotros estamos centrados en medidas que calan, que llegan, que son palpables, que no son humo, que no son abstractas, sino que son concretas", ha defendido. En este sentido, la titular de Sanidad ha subrayado que "ese es el mejor aval" que dan los ciudadanos y que luego eso se traduce poco a poco en ir mejorando un poquito todos esos aspectos de la vida que te hacen acostarte preocupado o levantarte con esperanza". "Así vamos a seguir. Este barco también ha zarpado y vamos a intentar no chocar con muchos icebergs, pero vamos a seguir trabajando y trabajando con la voluntad y el compromiso de mejorar la vida de la gente", ha zanjado. ORGULLOSA DE SU SUCESORA La ministra de Sanidad, Mónica García, ha subrayado este lunes el "pedazo de orgullo" por el trabajo de Más Madrid, partido que ve "rebosante de salud, de fuerza y de energía" y también de Manuela Bergerot, que le ha revelado al frente de la Asamblea de Madrid tras su salida al Ministerio, y de Rita Maestre en el Consistorio. "Tengo orgullo de Sanidad Pública, pero tengo un pedazo de orgullo de Grupo Parlamentario y de Grupo Municipal y de Organización. Creo que somos una organización política que realmente tenemos una vocación y un compromiso que no nos cabe en el pecho y con una gente maravillosa que se puede traducir en las intervenciones, que son intervenciones rigurosas", ha recalcado. Al hilo, ha subrayado que se trata de un trabajo "desde el rigor", "codo con codo con los vecinos" y "con el pico y la pala de ir barrio a barrio, de ir municipio a municipio, centro de salud a centro de salud, residencia de mayores a residencia de mayores". Una labor, ha dicho, que "conecta con el ciudadano". Así, ha utilizado el símil del castor "que va poniendo ramitas y al final hace que cambie el curso del río". "Yo estoy muy orgullosa de Manuela, de Rita, de todos nuestros portavoces en los municipios, del trabajazo que se está haciendo", ha insistido. En su opinión, no se trata de un trabajo "fácil", por los "bulos, mentiras e infamias" a las que se está expuesto, pero sí que merece la pena. "Como sociedad, tenemos que eliminar todos esos sinsabores personales, que los tienes que pagar de alguna manera en la parte más particular y más personal y que hace que se aleje al final la política de la gente, pero estoy orgullosísima e invito a todo el mundo a que siga el trabajo que hacemos desde Más Madrid", ha indicado.