Marlaska descarta ceder control de fronteras a Euskadi y Cataluña: "Cualquier otra medida debe respetar la Constitución"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este lunes que "no puede haber ningún traslado de competencias" para el control de fronteras a favor de los gobiernos del País Vasco y Cataluña porque se trata de una "competencia exclusiva del Estado" y, por tanto, "corresponde a la Guardia Civil y a la Policía Nacional". Según ha añadido, "cualquier otra medida hipotética en el marco del desarrollo de las funciones de seguridad lo será de conformidad a la Constitución", así como la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Todo lo que es control de fronteras es una competencia exclusiva del Estado y, por tanto, corresponde a la Guardia Civil y a Policía Nacional; no puede haber ningún traslado de competencia en esa materia tan importante como es el control de las fronteras tanto marítimas, terrestres, como aéreas", ha señalado antes de participar en una reunión en la Dirección General de Tráfico (DGT). De esta forma, Marlaska ha descartado que las competencias sobre el control de fronteras sean en la actualidad objeto de transferencia a favor de estas comunidades autónomas, aunque ha añadido que "cualquier otra medida hipotética" en materia de seguridad se tiene que abordar "de conformidad a la Constitución y a la Ley 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los estatutos de autonomía". El pasado 21 de marzo, el conseller de Interior catalán, Joan Ignasi Elena, criticó que el Ministerio del Interior suspendiera la junta de seguridad que estaba convocada por "intereses partidistas" del PSC y apuntó a que en la reunión con Marlaska quería abordar nuevas competencias relevantes para los Mossos d'Esquadra con el objetivo de que pasaran a ser la policía competente en aeropuertos y puertos de Cataluña. Desde asociaciones de guardias civiles se refirieron ese mismo día a una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad que, según ellos, "entregaría competencias de seguridad ciudadana en puertos y aeropuertos en favor de Policía Nacional, Ertzaintza y Mossos d'Esquadra, en detrimento de la Guardia Civil". COBERTURA CONSTITUCIONAL Al ministro le han preguntado directamente si negaba la existencia de esta instrucción que afecta al reparto de funciones de los cuerpos de seguridad en aeropuertos y puertos, a lo que el ministro ha contestado diciendo que lo que rechazaba es que exista "cualquier reforma en materia de protección de fronteras o de competencia en el control de fronteras", así como que esto "vaya a ser objeto de transferencia". Según ha explicado Marlaska este lunes, el control de fronteras tiene "cobertura constitucional", por lo que "cualquier medida que se pueda adoptar en términos de seguridad pública" se tiene que hacer en "ese marco competencial establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en los correspondientes estatutos de autonomía". "Toda medida que, hipotéticamente, pudiera adoptarse es en ese marco estricto constitucional", ha continuado Marlaska, que ha subrayado que "no hay presión de nadie" y que las medidas que se puedan adoptar "lo serán siempre en el marco del ordenamiento jurídico". "Quiero dejar claro que lo que son competencias estatales exclusivas no serán, porque evidentemente no pueden y no hay ninguna voluntad al respecto", ha concluido.