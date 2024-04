El informe sobre el exviceconsejero andaluz determina que la incompatibilidad existe hasta el 29 de julio de 2024

La Secretaría General para la Administración Pública ha recibido el informe de la Inspección General de Servicio de la Junta de Andalucía sobre la posible contratación por una aseguradora Miguel Ángel Guzmán, ex viceconsejero de Salud y ex gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), en el que determina que "de materializarse, constituiría un incumplimiento de la normativa de incompatibilidades de altos cargos siempre y cuando la misma se produjera antes del 29 de julio de este año", fecha en la que se cumplirían los dos años desde su cese en el SAS. Según el documento remitido a la Secretaría General y del que ha informado la Junta en un comunicado remitido a Europa Press, dependiente de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, la incompatibilidad estaría motivada por los catorces contratos que desde el Servicio Andaluz de Salud se firmaron con las entidades vinculadas al grupo de la empresa aseguradora entre noviembre de 2019 y junio de 2022. En esta etapa, "aunque los contratos no fueron firmados directamente por Guzmán", sino por el Director General de Asistencia Sanitaria y Resultados por delegación de firma, "esto no altera la competencia". Por tanto, "de materializarse dicha relación contractual, constituirá un incumplimiento de la normativa de incompatibilidades de altos cargos", concluye. En cambio, considera que "los datos de que se dispone no indican que pueda existir incumplimiento de la norma en la etapa de Miguel Ángel Guzmán Ruiz como viceconsejero". La Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante modificó en su Disposición final segunda la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos limita por incompatibilidad las actividades que pueden desarrollar dichos altos cargos durante los dos años posteriores a su cese. Por ello, en el caso de Guzmán los dos años de su cese como gerente del SAS se cumplirían el 29 de julio de 2024, fecha a partir de la cual podría formalizar su contrato.