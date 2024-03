Colau, Rita Maestre, la cúpula de IU irán a la asamblea de Sumar y excargos de Podemos como Nacho Álvarez e Yllanes

La líder de los 'comunes', Ada Colau, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, representantes de la dirección de IU y de Compromís asistirán a la asamblea estatal de Sumar, que se celebra este sábado. A su vez, en el marco de los debates que tendrán lugar en la jornada participarán el exjuez y exvicepresidente balear Juan Pedro Yllanes, que fue en su día candidato de Podemos en el archipiélago, y el también exdirigente de la formación morada Nacho Álvarez. De cara a esta cita congresual los principales aliados de Sumar enviarán delegaciones, que de esta forma acompañarán al proyecto liderado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en este hito orgánico desde su irrupción en el panorama político. Dentro del programa de la asamblea se realizará un acto de cierre en el que intervendrá Díaz y el resto de ministros de Sumar: Mónica García (Sanidad), Ernest Urtasun (Cultura), Pablo Bustinduy (Derechos Sociales) y Sira Rego (Juventud e Infancia). En el caso de los 'comunes' habrá una amplia delegación encabezada por la exalcaldesa de Barcelona y la líder de la formación en el Parlamento catalán y previsible candidata a las elecciones autonómicas, Jéssica Albiach, su candidato a las elecciones europeas, Jaume Asens, el portavoz de los 'comunes', Joan Mena, y los diputados en el Congreso Aina Vidal, Candela López y Gerardo Pisarello, entre otros cargos de la formación catalana. En el caso de IU también asistirán una veintena de dirigentes como su secretario de Organización, Ismael González, el eurodiputado Manu Pineda, la coportavoz de la dirección, Amanda Meyer, los diputados Enrique Santiago y Toni Valero, así como el exlíder de IU en Andalucía Antonio Maíllo, entre otros cargos. Precisamente IU celebrará en mayo su asamblea federal para renovar la dirección y Rego ya se ha postulado como candidata a liderar la formación mientras que Maíllo no descarta la posibilidad de presentarse, manifestando ambos que su intención de trabajar para impulsar un acuerdo de unidad. Por parte de Más Madrid también enviarán una representación significativa de su dirección, entre la que destaca la portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre. Mientras, Compromís también tendrá una representación a la asamblea y estará abanderada por el diputado y portavoz de Iniciativa (una de las formaciones de la coalición valenciana), Alberto Ibáñez. También habrá presencia de Verdes Equo y la Chunta aragonesista mientras que en el caso de Més per Mallorca y Drago Canarias, formaciones presentes en la coalición electoral del 23J, no enviarán representación, según han indicado desde ambas organizaciones. La asamblea la abrirá Urtasun, también portavoz de Sumar, con una intervención al comienzo del debate plenario, que contará con la presencia de la portavoz de Feminismos, Igualdad, Derechos y Libertades LGTBI+, Elizabeth Duval; Pedro Yllanes; y la miembro del Grupo Ejecutivo de Sumar, Paula Moreno; y en el que se debatirán las enmiendas de Memoria democrática, Municipalismo y barrios, Soberanía energética, Juventud y Territorio. A las 13.30 horas la eurodiputada y miembro del Grupo Ejecutivo de Sumar, María Eugenia Rodríguez Palop, modera una conferencia sobre europa con intervenciones del diputado Carlos Martín, la copresidenta del Partido Verde Europeo, Mélanie Vogel, Nacho Álvarez, la actual secretaria de Estado de Derechos Sociales Rosa Martínez, el eurodiputado Bas Eickhout, y la secretaria general de la Confederación Europea de Sindicatos. eurodiputado y candidato principal del Partido Verde Europeo, Esther Lynch. También intervendrá la coordinadora del Grupo de Migraciones de Sumar Viviane Ogou, el presidente del Partido de la Izquierda Europea, Walter Baier, y la presidenta del Partido de la Izquierda sueco, Nooshi Dadgostar. En el acto de cierre, a partir de las 18 horas, habrá intervenciones de Díaz y el resto de ministros, además del portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, y de Estrella Galán, la propuesta de Sumar para encabezar la candidatura a las elecciones europeas.