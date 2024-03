Turull (Junts) carga contra la propuesta de financiación singular del Govern: "Anuncios que no son serios ni creíbles"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha reprochado la propuesta de financiación singular para Cataluña que implica que la Generalitat recaude el 100% de los impuestos: "Anuncios que ya no son ni serios, ni creíbles, porque lo podían haber hecho durante estos cinco años y no han hecho nada", ha dicho sobre la medida presentada este martes por el Govern. En este contexto, ha definido esta propuesta y la de la gratuidad de la C-16 entre Terrassa y Manresa (Barcelona) para la movilidad obligada como "una provocación" y ha asegurado que desde Junts apuestan por un modelo propio, y no singular. Por otra parte, ha acusado al Govern de convertir la Generalitat en "una sede de un partido de oficina electoral". "Es un Govern en funciones pero debe funcionar como un Govern y no como una oficina electoral", ha reclamado en declaraciones a los periodistas en Mollerussa (Lleida). Asimismo, ha señalado que el Ejecutivo catalán muestra "una dejadez de funciones increíble respecto a lo que la gente espera que les arreglen y que no pueden esperar". Además, ha señalado que cree a partir de este jueves por la tarde "habrá una ola de ilusión y de ambición que necesita" Cataluña, en referencia a la posible candidatura del expresidente catalán Carles Puigdemont. Ha afirmado que Puigdemont cuenta con todo el apoyo de los 'juntaires', pero ha pedido esperar 48 horas para esperar a conocer la decisión de "una persona que siempre ha priorizado el país al interés personal". "Sabemos que será la mejor decisión no para él, no para Junts, sino la mejor decisión por Cataluña", ha defendido. SITUACIÓN EN LAS CÁRCELES Ante la situación de las protestas de los funcionarios de las cárceles catalanas tras la muerte de una cocinera presuntamente a manos de un interno que después se suicidó, Turull ha sostenido que más que pedir dimisiones, lo que quieren es que desde el Govern "se concentren en solucionar esta problemática, que es muy grave". Turull, que ha defendido su punto de vista por haber sido interno, ha pedido "predisposición a escuchar a los funcionarios", que ha considerado que solamente ellos saben las dificultades que se encuentran en los centros penitenciarios. También ha criticado la gestión de la situación de la consellera de Justicia, Derechos y Memoria de la Generalitat, Gemma Ubasart: "Desde el postureo no se arreglan los problemas".