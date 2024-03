Irene Montero asegura que en el Gobierno "solo manda Pedro Sánchez" y que juega al "y tú más" con el PP

La candidata de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, ha asegurado este lunes en su visita a las Fallas de Valencia que en el actual Gobierno "solamente manda Pedro Sánchez" y que está jugando al "y tú más" con el PP. Asimismo, ha cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, declarando que es la "mejor representación" de un PP que solo sabe estar en las instituciones para "robar". "Creo que esa es la reflexión que nos impulsa a volver a poner en pie una fuerza con capacidad de transformación en España. A mí no me gusta una situación como la actual en la que se han comprometido las posibilidades de transformación y en la que hay un gobierno en el que solamente manda Pedro Sánchez", ha recalcado. En este sentido, ha criticado que el Ejecutivo está "jugando al 'y tú más' con el PP, no gobierna y sólo habla de amnistía y de corrupción, pero no de vivienda, que es la principal fuente de desigualdad en España, o de derechos feministas o de servicios públicos". Montero también ha afeado al Partido Socialista "haber permitido, en un momento como este, que el bloque democrático, que el bloque progresista, se partiera y echar a una parte de ese bloque del Gobierno cuando nos necesitamos todos y todas. Pero Podemos va a trabajar siempre porque ese bloque democrático trabaje unido". Además, la ex ministra de Igualdad, ha cargado contra la presidenta 'popular' de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya que ella es la "mejor representante" de una corrupción, la del PP, que "no es una anécdota, sino una manzana podrida", pues es "una forma de ejercer el poder" y de "estar en las instituciones" que consiste en "creerse que lo de todos es suyo". "Cuando la pillan, coge la actitud del 'Sujétame el cubata' y decide amenazar a los periodistas que, honestamente, están haciendo su trabajo y destapan los casos de corrupción", ha sentenciado, en alusión a las amenazas que 'elDiario' ha denunciado y que aseguraban que el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, profirió a una de sus periodistas tras la publicación de las informaciones sobre la pareja de la presidenta. LLAMA A RECUPERAR "LA CAPACIDAD DE TRANSFORMAR" Además, en referencia a las elecciones europeas, ha defendido la necesidad de que su formación entregue "el cuerpo y alma" para recuperar la "capacidad de transformar" que, a su juicio, se ha perdido con este Gobierno. Así, se ha pronunciado la mandataria de los 'morados', que ha insistido en la necesidad de que "en España vuelvan a pasar cosas, aunque el Partido Popular y el Partido Socialista no quieran". Ha señalado que, para que se den pactos "a la izquierda del PSOE", "lo más importante es el objetivo, que es poner en pie las posibilidades de transformación" y ha añadido que se van a encontrar "con quien esté comprometido con esas posibilidades de transformación y, por tanto, con que en España pasen cosas". También ha explicado que Podemos "siempre ha sido una fuerza que ha defendido, independientemente incluso de que fuesen alianzas preelectorales o postelectorales, la posibilidad de que el bloque democrático, progresista y plurinacional, estuviese unido de forma estratégica".