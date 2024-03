Tellado pide a Montero que explique por qué conocía las "circunstancias personales" de la pareja de Ayuso

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha pedido explicaciones a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acerca de por qué conocía las "circunstancias personales" de Alberto González, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, con Hacienda y ha pedido saber si utilizó esta información para atacar a la dirigente 'popular'. "La señora María Jesús Montero está metida en un gran lío, porque tiene que explicar por qué conocía unas circunstancias personales de un ciudadano anónimo y por qué las utilizó, además apelando a que habían sido filtradas a través de algún medio de comunicación cuando eso ciertamente no había sucedido. Creemos que la señora Montero está en un atolladero, está en una situación muy grave, tiene que dar explicaciones", ha señalado este jueves en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press. Según el portavoz del PP, la ministra debe aclarar si accedió de forma ilegal a la documentación y si ha recurrido a ella para hacer daño político, e incluso "personal", a Ayuso. Además, ha señalado que es "evidente" que el PSOE necesitaba "una cortina de humo" para que se dejase de hablar del 'caso Koldo'. "Han encontrado en esta cuestión una oportunidad y la están aprovechando de forma despiadada contra Isabel Díaz Ayuso", ha denunciado Tellado, que cree que no hay "derecho" a que en un país democrático se utilice "información personal" de un "ciudadano anónimo" para atacar a un político. Asimismo, el 'popular' ha solicitado a la vicepresidenta que, en caso de que no sea "capaz" de dar explicaciones, asuma las "responsabilidades necesarias". "La realidad es que la señora Montero o tiene poderes o ha hecho un uso ilegal de información confidencial de un contribuyente y eso en un país democrático es muy grave", ha aseverado. Montero negó este miércoles cualquier posible filtración a los medios de información personal de González. Así reaccionó a las acusaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que la había acusado de decir "por los pasillos" del Senado los "datos personales" de su pareja, "que ni siquiera el propio afectado conocía".