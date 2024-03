Mazón tacha de "bochorno permanente" la renuncia del Gobierno a presentar los PGE de 2024

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha calificado como un "bochorno permanente" la situación política actual por la decisión del Gobierno de renunciar a presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024 y centrarse en las cuentas estatales para 2025 tras el adelanto electoral en Cataluña. "Un año más, las provincias de Valencia y Castellón estarán muy por debajo de la media (en inversión estatal) y ninguneadas. Y Alicante, por tercer año consecutivo, será la número 52 de 52", ha denunciado en la sesión de control en Les Corts. Mazón, también líder del PPCV, ha respondido así a la pregunta del PSPV sobre cómo valora la situación política: "La situación política es exclusivamente por culpa de su partido y del Gobierno y es de bochorno permanente". Además, ha exigido al PSPV que se centre en su papel de primer partido de la oposición y salga del "bucle electoral" del 28M, en el que salió del gobierno valenciano. Si no lo hace, ha advertido, a los socialistas se les hará "eterna" esta legislatura. LA OPOSICIÓN, "EN MANOS DEL GOBIERNO" "La oposición la están dejando en manos del Gobierno con el desembarco de ministras y ministros o del 'expresident' (Ximo Puig), que parece que no se acaba marchar", ha lanzado en alusión a las visitas de ministros a la Comunitat Valenciana y al nuevo puesto de Puig como embajador delegado permanente ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En su intervención, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha acusado a Mazón de incumplir los cinco puntos de su pacto de gobierno firmado con Vox "en una servilleta". "El único que ha respetado es seguir gobernando con la extrema derecha", ha aseverado, y le ha echado en cara permitir "la intolerancia, la censura, la apología del odio y la ignorancia". "SI VOTA COMO VOX, A LO MEJOR USTED ES VOX" "Si piensa, habla, señala y vota como Vox, a lo mejor es que usted es Vox, piense en ello", ha espetado a Mazón, advirtiéndole que si "continúa en esta deriva extremista será el responsable". También ha reiterado su oferta de un pacto por las emergencias y ha afeado que no haya una "respuesta" a la carta que le remitieron. En su réplica, el 'president' ha reprochado al PSPV que le ofrezca "pactos que son contratos de adhesión" y que incluyan medidas propuestas por el anterior gobierno del Botànic como la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE) que derogó el actual Consell. "Solo faltaba que nos impusieran de consellera a Gabriela Bravo", ha dicho sobre la exconsellera de Justicia e Interior. Sobre el incendio de Campanar, con diez víctimas mortales, ha reiterado que tanto el Consell como el Ayuntamiento de València "están cumpliendo" con las medidas aprobadas para los afectados y sus familiares. Mazón ha criticado la "confusión" de los socialistas y ha exigido que se "tranquilicen" y se centren en el control al Consell y en cuestiones que "bloquea" el Gobierno como las ampliaciones de los aeropuertos de Alicante y Valencia o el soterramiento del paso a nivel de Alfafar (Valencia), donde han muerto decenas de personas en las últimas décadas. En esta línea, ha ofrecido al PSPV sentarse a hablar "cuando quiera" sobre la renovación de los órganos estatutarios con mandatos caducados, ya que ha alertado que la postura de los socialistas "empieza a llevarla a una situación de bloqueo".